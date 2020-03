Les dix meilleurs films de football à regarder dans la quarantaine des coronavirus

En pleine quarantaine en raison de l’épidémie de coronavirus, les amateurs de football ont subitement rencontré deux problèmes: l’isolement et l’absence de matchs de foot. Ici, nous vous présentons une liste avec les meilleurs films de football de tous les temps.

Trouver Eric

Réalisation: Ken Loach

Distribution: Steve Evets, Eric Cantona, Stephanie Bishop, Gerard Kearns, Stefan Gumbs, Lucy-Jo Hudson, Justin Moorhouse, John Henshaw.

Ken Loach a mis de côté dans cette cassette son penchant habituel pour le cinéma politique à faire un film visant à laisser le spectateur le sourire aux lèvres, un de ces films qui sont avant tout beaux. Son histoire tourne autour d’un homme qui traverse une situation personnelle difficile qui reçoit la visite ni plus ni moins qu’Eric Cantona, ce qui conduit Loach à utiliser le football comme catalyseur.

Homme des cavernes

Réalisation: Nick Park

Le film d’animation d’Aardman est peut-être un peu naïf, mais il fait tout cela avec tant de charme et maintient toujours un niveau remarquable de plaisir indulgent. Au final, ça n’arrête pas d’être une sorte d’évasion humoristique ou de revue de victoire et avec une animation en stop-motion aussi imparfaite que convaincante.

Diamants noirs

Réalisation: Miguel Alcantud

Interprètes: Setigui Diallo, Hamidou Samake, Guillermo Toledo, Carlo D’Ursi, Carlos Bardem.

La carrière est essentielle pour de nombreuses équipes et vous devez trouver des bijoux à polir dans n’importe quel pays du monde. Cette histoire raconte le drame de deux joueurs africains prometteurs. qui font le saut en Europe à la recherche de succès dans le football et finissent par se heurter à une réalité très différente.

Le miracle de Berne

Réalisation: Sönke Wortmann

Interprètes: Das Wunder von Bern.

Un prisonnier de guerre rentre chez lui pour voir comment son fils est devenu accro au football et a repris comme père l’un des athlètes qui l’exercent. Sous cet argument squelette, nous verrons une approche de la Coupe du monde de 1954, le premier conquis par l’équipe allemande.

Le voyageur

Direction: Abbas Kiarostami

Interprètes: Hassan Darabi, Masud Zandbegleh.

La bande raconte la passion de son protagoniste du sport et tout ce que vous êtes prêt à faire pour assister à un match de l’équipe nationale. Un film simple dans lequel Kiarostami a commencé à montrer ce style qui l’a conduit à devenir l’un des cinéastes les plus renommés au monde.

Evasion ou victoire

Réalisation: John Huston

Interprètes: Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow, Daniel Massey, Carole Laure, Michael Cochrane, Arthur Brauss, Pelé, Osvaldo Ardiles, Bobby Moore.

Probablement le film le plus mythique de l’histoire du cinéma consacré à ce sport, en partie grâce à la participation de Pelé et d’autres acteurs emblématiques. Le jeu a des images inoubliables qui compensent à quel point tout est prévisible en termes généraux, mais comme il laisse le meilleur pour la fin, il est normal que beaucoup gardent cette mémoire.

The Damned United

Réalisation: Tom Hooper

Interprètes: Michael Sheen, Timothy Spall, Colm Meaney, Jim Broadbent, Joe Dempsie, Stephen Graham, Maurice Roeves, John Savage.

Un film remarquable qui se rapproche de la figure de Brian Clough et de son passage désastreux à Leeds United, la meilleure équipe du Royaume-Uni à l’époque. Hooper offre une vue beaucoup plus large que d’habitude dans les films de footballLui et Sheen brillent avec leur propre lumière en tant qu’entraîneur avec des méthodes assez particulières et qui ne cadraient pas avec la mécanique de l’équipe.

Baby foot

Réalisation: Juan José Campanella

Une comédie animée inoffensive qu’il pèche de ne pas avoir de scénario spécialement réalisé, mais en tant que passe-temps orienté vers le public des enfants – qui mérite également que les films soient tournés en pensant principalement à eux – il remplit sa suffisance.

Hors jeu

Réalisation: David Evans

Interprètes: Colin Firth, Ruth Gemmell, Neal Pearson, Lorraine Ashbourne, Mark Strong, Holly Aird.

Adaptation gratuite d’un roman remarquable de Nick Hornby dans lequel Colin Firth brode son interprétation d’un homme enveloppé dans un triangle amoureux inhabituel, car d’une part il y a sa petite amie et de l’autre sa passion écrasante pour Arsenal. Une comédie très agréable.

Je veux être comme Beckham

Réalisation: Gurinder Chadha

Interprètes: Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys Meyers, Anupam Kher, Archie Panjabi, Shaznay Lewis, Frank Harper, Juliet Stevenson.

Une belle comédie qui mêle football, romance et une petite dose de critique ethnique. Ce fut une explosion à l’époque au Royaume-Uni et aussi l’une des premières œuvres de Keira Knightley, qui donne vie à l’un des deux protagonistes obsédés par ce sport.

Hooligans

Réalisation: Lexi Alexander

Interprètes: Elijah Wood, Charlie Hunnam, Claire Forlani, Marc Warren, Leo Gregory, Geoff Bell, Kieran Bew, Henry Goodman, Christopher Hehir, Terence Jay, Rafe Spall.

Une vision de les hooligans anglais loin des sujets que beaucoup ont associé avec eux, cherchant à offrir la vision la plus réaliste possible à tous les niveaux. Cela a eu un impact au Royaume-Uni, pas tellement en Espagne.

Fever pitch

Réalisation: Jafar Panahi

Interprètes: Sima Mobarak Shahi, Safar Samandar, Shayesteh Irani, M. Kheyrabadi, Ida Sadeghi, Golnaz Farmani, Mahnaz Zabihi, Nazanin Sedighzadeh.

Le football comme excuse pour revendiquant les droits des femmes en Iran, où à ce moment-là, il leur était interdit d’entrer dans les matches, ce qui conduit plusieurs à se faire passer pour des hommes pour tenter de profiter d’un match essentiel pour l’équipe iranienne, avec la malchance qu’ils soient arrêtés et doivent découvrir le résultat un peu particulier.