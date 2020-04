Les dix moments les plus tristes de l’histoire de Cruz Azul

L’équipe de la Cruz Azul Cement Machine souffre sérieusement depuis plus de 20 ans. La sécheresse du titre a provoqué le désespoir, l’amertume et la déception des fans. Aujourd’hui, nous passons en revue les moments les plus tristes et les plus touchants dans toute l’histoire de l’ensemble de La Noria.

Extra – Final Toluca vs Cruz Azul

C’est à l’Apertura 2008 que Cruz Azul a atteint la finale pour mesurer sa force contre les Diables rouges de Toluca. Au match retour et quand tout était égal sur le terrain. Le défenseur José Manuel Cruzalta a donné un «caballazo» pour assommer un jeune César Villaluz. À ce moment-là et après l’action dramatique, tout est allé à la séance de tirs au but, où Cristante a arrêté le dernier tir. Ce fut l’un des moments les plus tristes pour les célestes.

10. Adieu à Perea

Amaranto Perea est l’une des meilleures défenses étrangères qui a milité à Cruz Azul. Le Colombien est arrivé à La Noria en 2012 et a immédiatement gagné une place dans la propriété. Il était l’un des responsables du club pour obtenir la Copa MX et une Ligue des champions. Malheureusement, il a subi une blessure au genou qui l’a éloigné des tribunaux professionnels. Cruz Azul n’a pas eu la patience et ils ont décidé de le remercier.

9. Trahison

Juste au moment où les fans de ciment ont commencé à s’enthousiasmer pour un milieu de terrain percutant et dévoué, le milieu de terrain Iván Marcone a fini par les trahir. En tombant lors de la dernière finale contre América, le milieu de terrain argentin a déclaré qu’il ne quitterait pas le club avant d’avoir obtenu le titre; Cependant, au premier changement, et quand il a reçu une offre d’un million de dollars de Boca Juniors, il a décidé de quitter le club. Ce fut un coup dur pour le public de Cruz Azul, qui a vu l’un de ses personnages clés partir par la porte arrière.

8. Final America contre Cruz Azul

La dernière finale que Cruz Azul est tombée contre les Águilas del América a été profonde. Et ce n’est pas pour moins, puisque les fans de ciment étaient excités et espéraient retirer l’épine, pour collecter tout ce que le rival détesté leur avait fait. Cependant, une fois de plus, les joueurs azulinos n’ont rien joué et un bon moment du mexicain Edson Álvarez a fini par enterrer toutes les illusions, dans l’une des nuits les plus tristes pour les fans célestes.

7. Au revoir à «Chaco»

Christian Giménez est considéré comme l’une des meilleures figures de l’équipe. Le «Chaco» est arrivé au club en 2010 en provenance des Tuzos del Pachuca. Ses objectifs, son leadership et ses superbes pièces ont contribué à gagner l’amour des fans. Bien que rien ne soit éternel, et en 2017 il a décidé de mettre fin à sa carrière sans pouvoir être champion avec Cruz Azul.

6. Blessure d’Andrade

L’un des moments les plus tristes de toute l’histoire de Cruz Azul a été la blessure d’Edgar Andrade. En 2017, ceux de La Noria ont reçu la visite des Tecos à l’Estadio Azul. Un an seulement après ses débuts, et étant déjà le partant incontesté, dans une décision du groupe, le Mexicain se casse la cheville, provoquant l’une des blessures les plus effrayantes du football national. A partir de ce moment, la future star n’a plus brillé.

5. Objectif du «lapin»

Óscar Pérez est l’un des gardiens emblématiques de Cruz Azul. Dans un match entre Pachuca et la Machine, alors que le “ Lapin ” faisait déjà partie des Tuzos, à la dernière minute, le gardien a terminé un corner, reliant le ballon à sa tête et provoquant un croisement spectaculaire.

4. Le cri du «lapin»

Puisque nous sommes avec le «lapin», l’un des moments les plus tristes a été son adieu aux tribunaux professionnels. Óscar Pérez a brisé le cœur de tout le monde en fondant en larmes en disant au revoir au football professionnel.

3. Nacho Trelles

Parmi les mauvaises nouvelles de ces dernières semaines, la mort du légendaire entraîneur Ignacio Trelles. À 103 ans, il a perdu la vie et, à Cruz Azul, il est l’un des plus connus pour tout ce qu’il a fait dans le groupe.

2. Au revoir au stade bleu

C’est au mois d’avril 2018 que l’emblématique Blue Stadium a fermé ses portes. Étant l’une des plus anciennes du Mexique et fondée en 1946, la maison Cruz Azul a dit au revoir au football. C’était et c’est toujours l’une des nouvelles les plus tristes de l’équipe.

1. Finale contre l’Amérique 2013

Il ne fait aucun doute que le moment le plus triste et le plus amer a été la finale de 2013, quand ils ont chuté lors du tirs au but contre l’América. C’est peut-être l’un des coups les plus durs et les plus traumatisants que les adeptes célestes aient connus.