Les dix plus beaux hymnes de football du monde

Je veux direLe football ne se comprend pas sans sa musique, de l’hymne traditionnel de l’UEFA Champions League à l’intro du Premier League avant le début d’une transmission. Absolument toutes les chansons rappellent un moment ou une sensation; Cependant, il existe une symphonie incomparable: celui scandé par leurs fans acapella, l’hymne adopté ou établi que les adeptes d’un club chantent à pleins poumons.

Dans cette zone, de nombreuses chansons peuvent être entendues lorsque les protagonistes entrent sur le terrain, sont dans un mauvais moment ou viennent de soulever un trophée. Il y a toujours l’hymne et il fait partie du club, il est donc important de se souvenir les dix meilleurs hymnes du football à travers le monde approuvés par le magazine France Football. Sûrement plus d’un vous donne la chair de poule.

10. Le Cant de Barça

Depuis 1974, le FC Barcelone tient un hymne qui a conquis le cœur des Catalans et qu’ils ont utilisé pour accueillir leur équipe dans tous les matchs à domicile. Créée en commémoration du 75e anniversaire, la Cant de Barça C’est déjà un monument mondial, créé entièrement en catalan par Jaume Picas et Josep María Espinàs, avec de la musique de Manuel Valls i Gorina.

9. Forever Blowing Bubbles

Le Jambon ouest Il a l’une des plus belles traditions de toute la Premier League lorsque son équipe arrive sur le terrain, car non seulement ils accompagnent leurs 11 athlètes en chantant la chanson américaine de 1918, mais ils font également des bulles dans toutes les tribunes comme le disent les paroles. Cet hymne est également visible dans le film populaire ‘Hooligans de la rue verte‘par Lexi Alexander.

8. Give Cavese – Boca Juniors (reste du monde)

Peut-être le plus célèbre de cette liste, Dale Cavese Il a une histoire particulière dans le monde du football, car il est reconnu et entonné dans toutes les parties du monde, mais il est devenu particulièrement célèbre pour les fans de Boca Juniors, qui se sont approprié cette chanson de 1956 de José Manzo Perroni et Hugo Blanco. , mais cela a été principalement reproduit en Italie. Aujourd’hui, il peut également être reconnu comme Dale Boca.

7. Ooh Ssh! – Besiktas

L’un des passe-temps les plus récalcitrants d’Europe se trouve en Turquie, un pays où le football prend une autre dimension, de sorte que ses chants ne peuvent pas non plus passer inaperçus. Ooh Ssh! a caractérisé la Besiktas au cours des dernières années et tout au long du jeu, ils se sont toujours fait sentir avec cette chanson, une chanson avec laquelle le peuple mexicain se sentira identifié en raison de son début particulier.

6. Ne me ramenez pas à la maison – Newcastle

Le Newcastle Et toute l’Angleterre chante cette chanson pour démontrer leur amour inconditionnel non seulement pour le club ou le stade, mais pour le sentiment d’être n’importe où en train de profiter d’un match de football où leur équipe joue. Ne faisant référence à aucun club en particulier, lorsque l’équipe anglaise joue et gagne, les fans n’hésitent pas à chanter au rythme de Ne me ramène pas à la maison.

5. Centennial Hymn – Sevilla FC

Un autre hymne qui a franchi les frontières et est devenu une référence pour le football andalou est celui du Sevilla FC, élaboré en 2005 pour marquer les 100 ans d’histoire de Blanquirroja, l’hymne du centenaire Le joueur de Séville est l’un des plus célèbres d’Espagne pour la transmission des émotions, en particulier lors du chant à Ramón Sánchez Pizjuán.

4. Horto Magiko – Panathianikos

L’un des hymnes les plus récalcitrants pour ses paroles dans le monde est celui de Panathinaikos, qui a également été reproduit par divers clubs en Amérique et en Europe, mais qui trouve une particularité dans Grèce en raison de sa relation toxique avec les médicaments.

Voici la traduction espagnole de la première strophe:

“C’est une drogue magique, donnez-moi un peu de goût à rêver de mon PAO (Panathinaikos) et criez à Dieu: Ma Panatha, je vous aime. Comme l’héroïne, comme une drogue forte, comme le haschisch, le LSD. Pour vous, PAO, tu es trop pour le monde entier, pour le monde entier “

3. Toujours on va gagner – Wydad Casablanca

Dans Le maroc Il y a un club qui entonne un hymne incomparablement, intitulé en espagnol «Nous allons tous gagner», utilisé pour les matchs les plus importants, lorsque les fans montrent que les matchs sont gagnés tous ensemble, fans et footballeurs. L’écouter dans ses tribunes transmet un sentiment unique.

2. Rome, Rome, Rome – AS Roma

La plus romantique de cette liste pourrait être celle entonnée tous les 15 jours dans le Stade olympique de Rome, la ville star de cette chanson, écrite par Antonello Venditti et dédiée à l’ancienne cité romaine, pleine d’amour et de passion, entonnée au sommet de ses poumons et de son cœur par les fans du club qui porte le nom de la capitale italienne.

1. Vous ne marcherez jamais seul – Liverpool FC

Il n’y aura plus d’hymne récalcitrant qui implique à la fois calme et excitation. LeLiverpool FC et son passe-temps s’est approprié la chanson composée par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein pour la comédie musicale de Broadway ‘Carrousel’, sortie en 1945.

En 1960, elle est devenue la chanson populaire d’Anfield lors de la réception de l’équipe et son impact a été si grand qu’aujourd’hui, leur nom est brodé sur le bouclier, étant reconnu comme l’hymne officiel des Reds.

Hala Madrid – Real Madrid

Après avoir remporté le dixième Ligue des champions de son histoire et de briser 12 ans de sécheresse européenne, le Real Madrid a envoyé pour développer un hymne qui commémore la grandeur de ce club et le mettre entre les mains de Red One, qui a produit un chef-d’œuvre qui est devenu la chanson caractéristique de la Santiago Bernabeu et tous les fans de merengue du monde entier.

Hymne du champion du siècle – Peñarol

L’équipe la plus historique d’Uruguay est la Peñarol, qui a publié en 2011 l’hymne qui fait référence au titre accordé par la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football en tant que “Champion du 20e siècle” en Amérique du Sud.

