Les Dolphins de Miami s’emparent de Jordan lors du repêchage de la NFL 2020

Les Dolphins de Miami s’emparent de Jordan lors du repêchage 2020

Les Dolphins de Miami prennent-ils Jordan Love au repêchage de la NFL 2020? L’équipe semble s’insinuer dans cette direction.

Au début, tous les signes indiquaient que Miami utilisait sa sélection globale numéro cinq sur le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa.

Les Dauphins et Tagovailoa étaient liés depuis plus d’un an, donc cela avait certainement un sens de tous les côtés.

Au cours de la semaine dernière, cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu entre Miami et la perspective qu’elle avait initialement envisagée.

Tout a commencé avec un rapport selon lequel Tagovailoa était sorti de sa rencontre avec les Dolphins se sentant «bizarre».

Selon Safid Deen de Sun Sentinel, “personne n’était excité” et “ils n’ont donné aucune indication de” c’est leur gars “. Il se sentait bizarre,” comme c’est une blague? “

Cela peut être en partie dû au fait que des questions raisonnables se sont posées quant à savoir si Tagovailoa devrait être le joueur sur lequel les Dolphins passeront leur premier tour.

Comme l’a noté Ryan Leaf lors d’une apparition dans l’émission de Pat McAfee récemment, bien qu’indéniablement talentueux, Tagovailoa est livré avec beaucoup de points d’interrogation.

“J’ai des réserves autour de lui au niveau suivant”, a déclaré Leaf.

«Et cela n’a rien à voir avec sa personnalité, sa capacité. Il y a quelque chose, c’est dans mon instinct que ça ne va pas se traduire dans la NFL. “

«L’incapacité à traverser une saison dans la SEC et le type de blessures – les chirurgies qui existent avec le meilleur type de talent autour de lui. Si vous allez aux Detroit Lions et à Matt Patricia, vous ne serez pas protégé », a-t-il poursuivi.

«Il suffit de regarder Matthew Stafford qui a été battu. C’est quelque chose qui pourrait arriver. Je ne sais même pas où je l’ai mis [on my list of top quarterbacks in the draft]. Si je ne pense pas qu’il va être un succès au niveau de la NFL, comment puis-je le jeter là-bas au n ° 5? “

Si ce n’est pas Tagovailoa, qui prend Miami? L’amour, apparemment.

Le numéro 4 sur la liste de @ RyanDLeaf des 5 meilleurs QB de ce projet est Jacob Eason et le numéro 5 est ..? #PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/AgjA59p5YG

– Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 28 février 2020

Au cours de la semaine dernière, Love a reçu de nombreux éloges pour sa performance au NFL Scouting Combine. Cela fait suite à des éloges très similaires lors du Senior Bowl il y a quelques semaines.

Bien que la dernière saison de Love à Utah State ait été un désastre absolu, la plupart des gens ne pensent pas que ses 17 choix en 2019 sont représentatifs de ce que l’on peut attendre de lui au niveau suivant.

Dans un récent rapport pour le Miami Herald, Adam Beasley a noté que les Dolphins envisagent sérieusement la possibilité d’utiliser l’une de leurs trois sélections de premier tour sur Love au lieu de Tagovailoa.

ICYMI: Jordan Love est très en jeu pour les Dolphins au tour 1. https://t.co/MIaDAzIecA

– Adam Beasley (@AdamHBeasley) 28 février 2020

À l’heure actuelle, Miami a les sélections n ° 5, 18 et 26 au premier tour.

Per Beasley, l’une des personnes du côté des Dauphins qui est repartie impressionnée par Love était la légende Dan Marino.

Si vous allez gagner quelqu’un, sans doute le plus grand talent de quart-arrière pur de tous les temps est probablement le gars avec qui le faire.

Est-ce un verrou que Miami sélectionnera Love? Évidemment pas. Tout peut arriver. Mais les chances que cela se produise aujourd’hui sont bien meilleures qu’elles ne l’étaient il y a un mois? Absolument.

