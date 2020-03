Les Dolphins de Miami sont les grands dépensiers de la NFL lors du premier jour de libre agence

L’austérité est terminée à Miami. Les Dolphins avaient la masse salariale la plus faible de la NFL en 2019, et leur saison 5-11 était le reflet de leur frugalité. Les dépenses de Miami pourraient augmenter en 2020, et son bilan pourrait s’améliorer en conséquence. Lundi, Miami a signé le cornerback des Cowboys Byron Jones pour un accord qui fera de lui le cornerback le mieux payé de la NFL, selon Ian Rapoport de NFL Network. Adam Schefter d’ESPN a indiqué que l’accord est garanti pour 57 millions de dollars sur cinq ans et vaut jusqu’à 82,5 millions de dollars (16,5 millions de dollars par an en moyenne). Jones aurait pris le titre de demi de coin le mieux payé de… son nouveau coéquipier Xavien Howard. Les Dolphins paieront beaucoup pour cette combinaison, mais le cornerback est une position premium qui vaut l’investissement. Rapoport a indiqué que les Raiders et les Giants étaient les autres principaux soumissionnaires pour les services de Jones. Après l’annonce de l’accord avec Jones, Schefter a annoncé que New York signait le demi de coin de la Caroline James Bradberry pour un accord d’une valeur de 32 millions de dollars garantie sur trois ans.

Avant l’accord de Jones lundi, les Dolphins ont signé l’ancien choix de premier tour des Bills et l’ailier défensif Shaq Lawson pour un contrat garantissant 21 millions de dollars sur trois ans, ainsi que l’ancien premier choix des Giants et joueur de ligne offensive Ereck Flowers à un accord garantissant 20 millions de dollars sur trois ans. Lawson a été une déception en tant que partant à Buffalo au début de sa carrière, mais était un solide joueur en rotation en 2019. Il aura une chance de performer avec des attentes moins élevées à Miami. Flowers a été un désastre pour les Giants, mais il est passé à la garde pour Washington l’année dernière et avait l’air compétent. En tant que Floridien qui a joué à l’Université de Miami, les Dolphins peuvent également espérer que le fait d’être plus près de chez lui aidera Flowers à revitaliser sa carrière. Après l’accord de Jones, les Dolphins ont conclu un accord avec l’ancien secondeur des Patriots Kyle Van Noy sur un accord garantissant 30 millions de dollars sur quatre ans. L’accord réunit Van Noy et l’entraîneur-chef des Dolphins Brian Flores, qui a travaillé avec Van Noy lorsqu’il était entraîneur adjoint défensif en Nouvelle-Angleterre. Ces quatre signatures représentent beaucoup d’argent pour le directeur général de Miami, Chris Grier, mais elles semblent être des investissements judicieux pour une équipe avec beaucoup d’argent à dépenser.

En surface, la folie des dépenses des Dolphins rappelle les erreurs passées de l’équipe. Pendant des années, Miami a dépensé trop d’argent en agence libre sous la conviction erronée que l’équipe était à quelques joueurs de la compétition. Ils ont continué à voler Peter pour payer Paul, puis ont demandé à Paul de restructurer son contrat pour passer sous le plafond salarial. Le résultat a été beaucoup de saisons entre 6-10 et 8-8 (neuf de leurs onze dernières saisons, pour être exact). Mais cette période d’agence libre est différente de celle d’il y a cinq ans, quand ils ont signé l’attaquant défensif Ndamukong Suh pour un accord avec 60 millions de dollars garantis. L’année dernière, le propriétaire Stephen Ross a autorisé Grier à démolir l’équipe jusqu’aux crampons et à entamer une phase de reconstruction difficile. Les Dolphins ont échangé le quart-arrière Ryan Tannehill, le plaqueur gauche Laremy Tunsil, le demi défensif Minkah Fitzpatrick, le demi-Kenyan Drake, et se sont débarrassés de presque tous les autres joueurs de l’équipe dont vous aviez entendu parler, à l’exception du receveur étendu DeVante Parker et Howard (qui vous êtes toujours peut-être pas entendu parler de). Miami a battu le record de joueurs utilisés dans une saison de la NFL, et ils l’ont fait en 15 semaines. Les Dolphins 2019 sont devenus un qui est qui de qui? Pourtant, la fiche de 5-11 de Miami cache le récit des Dolphins (queue?) De deux moitiés. Miami a commencé avec un départ 0-7 désastreux, mais a terminé 5-4 et avec une victoire contre les Patriots en Nouvelle-Angleterre. Flores a été aussi impressionnant que n’importe quel entraîneur sur le tronçon, et il y a des raisons de croire que les Dolphins peuvent battre leurs attentes externes ridiculement faibles en 2020.

Grier a réussi à débarrasser Miami de la masse salariale (et de la plupart de ses bons joueurs) du plafond salarial de Miami et dispose de trois choix de premier tour et de deux seconds dans le repêchage du mois prochain, donnant à l’équipe cinq des 56 premiers choix et six des top 70. Avec ce genre de transport, les Dolphins peuvent reconstruire le noyau de leur équipe et se retrouver avec un bon problème: comment atteignent-ils le plancher salarial lorsque les choix de repêchage sont si bon marché? Ils ont également un problème plus pragmatique. Comment une équipe établit-elle une culture gagnante lorsqu’elle donne à une douzaine d’enfants de 22 ans beaucoup d’argent pour vivre à Miami?

Les Dolphins visent à répondre à ces deux questions, au moins en partie, en dépensant en agence libre. L’accord avec Jones consiste à payer le meilleur prix pour un poste difficile à pourvoir, et c’est un pari sur l’athlétisme de Jones (Jones n’a que deux choix en cinq ans, mais les chiffres d’affaires sont aléatoires et peuvent augmenter de manière drastique – il suffit de demander à Minkah Fitzpatrick). Avec Flowers et Lawson, les Dolphins tentent de renverser d’anciens choix de première ronde avec un engagement financier minimal. Les signes en dollars semblent grands à 20 millions de dollars garantis, mais Miami ne sera probablement pas engagé au-delà de 2021. Van Noy est un double champion du Super Bowl qui connaît Flores et, à 28 ans, peut trouver un équilibre entre être lié aux recrues tout en être suffisamment assaisonné pour qu’ils doivent l’écouter. Avec ces quatre signatures, les Dolphins paient pour l’athlétisme, les avantages et la culture.

Toutes ces offres peuvent ressembler à des surpaiements, mais il n’y a aucune chance que les Dolphins aient du mal à obtenir un plafond salarial au cours des deux prochaines années. Ils ont toujours parmi les plus d’espace de presque toutes les autres équipes de la ligue, même après ces accords. Les équipes précédentes des Dolphins utilisaient le libre arbitre comme un exercice excessif. Cette équipe l’utilise pour répondre à ses besoins minimaux, investissant dans des talents connus à Jones, recherchant l’or dans Flowers and Lawson et ajoutant un modèle pour les jeunes joueurs de Van Noy (il était le candidat de la Nouvelle-Angleterre pour le Walter Payton Man de la récompense de service communautaire de l’année en 2020). Ajoutez cinq joueurs dans les 56 premiers choix, probablement menés par le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa au no. 5, et Miami pourrait bien gagner l’AFC East dans les prochaines années, à condition de choisir les bons joueurs.