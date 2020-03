Les doutes de Luis Enrique 100 jours après l’Eurocup

En l’absence de 100 jours pour le lancement de l’Euro 2020, il y a beaucoup d’inconnues autour de la liste des 23 joueurs qui représentera l’équipe nationale. Luis Enrique a encore trop de travail pour faire un appel à garanties pour se qualifier pour le diplôme.

Sergio Ramos se présente comme le seul détenteur incontesté aujourd’hui dans une équipe nationale avec des doutes dans presque toutes les positions et avec une très large gamme de sélectionnable dans toutes les démarcations du domaine.

Objectif

C’est la position qui a suscité plus de débats ces dernières années dans l’équipe nationale après les adieux de Casillas et sera un casse-tête pour Luis Enrique. L’asturien Il a toujours fait confiance à De Gea, qui est aujourd’hui le favori pour être partant du Championnat d’Europe, bien qu’il ne soit pas à son meilleur. A priori ils vous accompagneraient dans l’appel Kepa, qui n’est pas un partant à Chelsea et était le favori de Robert Moreno, et Paul Lopez, but habituel de Rome.

La petite importance de Kepa pourrait le laisser hors de l’appel. Dans cette situation, David Soria et Unai Simón seraient les favoris pour le remplacer, bien que d’autres comme Pacheco ou Aitor Fernández, deux gardiens de but qui sont à un très haut niveau de la Ligue.

Défense

La principale question posée à Luis Enrique est qui accompagnera Sergio Ramos au centre de la défense. L’entraîneur a un large éventail de possibilités et seuls les lits sont incontestables. Íñigo Martínez s’impose comme le favori, bien que la possibilité que Gabriel Paulista sélectionnable pourrait catapulter la propriété. De plus, Pau Torres, Albiol, Llorente, Unai Nuñez ou Bartra se battront pour figurer parmi les 23.

Sur les côtés Carvajal et Navas pointez l’appel dans la voie de droite et Jordi Alba et Gayá à gauche Le titulaire des deux côtés n’est pas clair et, en outre, le Reguilón, Azpilicueta, Sergi Roberto ou Marcos Alonso sont des alternatives dans la défense du Rouge.

Centre de terrain

Sauf surprise, Luis Enrique jouera avec trois milieux de terrain: un pivot au dessus de la défense, qui sera fixe Busquets et Rodrigo, bien que la partie azulgrana avec avantage d’être titulaire, et des intérieurs Saul, Fabian Ruiz e Isco Ils semblent en sécurité dans l’appel, même si Malaga pourrait jouer plus tôt.

De là, l’entraîneur actuel a toujours reconnu son dévotion à Dani Ceballos, qui a retracé sa situation à Arsenal. Et le trou ou les trous libres pour cette ligne seront complétés par le Koke, Thiago, Dani Parejo ou Mikel Merino, entre autres.

Avant

Un autre casse-tête pour Luis Enrique. En principe, environ cinq joueurs seront convoqués en tête, comptant Isco comme joueur de milieu de terrain. Morata, Lames et Rodrigo ce sont les favoris à inclure dans la liste des 23 selon les goûts et les dernières listes du coach.

Joueurs de Villarreal Gerard Moreno et Alcacer, en plus de Iñaki Williams, ils feront de gros efforts pour figurer sur la liste. De plus, Luis Enrique pourrait invoquer un pur joueur de groupe, comme Oyarzabal, Ferran ou Adama Traoré, et ont donc quelque chose de différent.

Enfin, le polyvalent Luis Alberto, qui pourrait jouer à l’avant ou au centre du terrain, est également désigné comme sélectionnable pour une liste de 23 joueurs qui, dans cent jours, disputeront l’Eurocup.