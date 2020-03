Les Eagles de Philadelphie peuvent à nouveau être prétendants s’ils ajoutent plus de vitesse

Les Eagles de Philadelphie sont entrés en 2019 avec une chance légitime de remporter la NFC. Mais la saison ne s’est pas déroulée exactement comme prévu.

Philadelphie avait une fiche de 5-7 à la semaine 13 après trois défaites consécutives. Mais ensuite, l’équipe a rebondi en remportant ses quatre derniers matchs de la saison pour décrocher le titre NFC East. Les Eagles se sont rassemblés pour participer aux séries éliminatoires, ce qui était impressionnant, surtout compte tenu du grand nombre de blessures qu’ils ont subies tout au long de la saison. Puis leur malchance a encore frappé lorsque Carson Wentz a dû quitter le match éliminatoire contre les Seahawks avec une blessure à la tête.

Les Eagles peuvent redresser leur fortune avec une forte intersaison.

Philadelphia Eagles (9-7), perdu en Wild Card Round

Il y a quelques positions que les Eagles peuvent prioriser pour les aider à revenir aux séries éliminatoires – et à s’assurer qu’ils ne sont pas encore éliminés par manque de profondeur.

Récepteur large: À la fin de la saison, les Eagles avaient perdu les partants DeSean Jackson, Alshon Jeffery et Nelson Agholor. Agholor est un agent libre cette saison, et sa production n’a pas été assez bonne pour le garder. Heureusement, il y a beaucoup de recrues talentueuses dans la classe de repêchage de cette année que les Eagles peuvent viser avec le choix global n ° 21.

Cornerback: Les Eagles souffraient au cornerback en 2019. À la semaine 9, ils avaient joué 23 matchs de suite avec au moins un partant dans le secondaire manquant, et l’équipe avait commencé 16 dos défensifs différents pendant cette période. En plus de cela, Ronald Darby et Jalen Mills devraient devenir des agents libres. Philadelphie ajoutera probablement un corner en agence libre et pourrait viser un joueur de premier plan comme Byron Jones.

Secondeur: Les Eagles ont refusé de reprendre L’option de Nigel Bradham, tandis que Kamu Grugier-Hill sera également agent libre. Ces deux combinés pour 18 départs et 84 plaqués la saison dernière. Nathan Gerry a dirigé le groupe avec 52 plaqués en solo, mais il a certainement besoin d’aide autour de lui. Cory Littleton et Nick Kwiatkoski sont deux secondeurs plus jeunes que les Eagles pourraient cibler en agence libre.

Quoi Bleeding Green Nation veut plus cette intersaison: La vitesse! Les Eagles doivent aller plus vite des deux côtés du ballon. Philly n’a pas de menaces profondes légitimes en dehors de Jackson, qui a 34 ans après avoir raté la majeure partie de la saison 2019. Howie Roseman doit enfin donner à Wentz des armes explosives avec lesquelles travailler. Sur le plan défensif, il a été fastidieux de voir les demi de coin des Eagles rôtis chaque semaine. Darby et Mills étant des agents libres, il est évident qu’il faut mettre à niveau le secondaire. – Brandon Lee Gowton

Nous reviendrons sur les Eagles après l’agence libre pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.