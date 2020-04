Les EAU recherchent un cinquième patron depuis mars 2017 après avoir limogé Ivan Jovanovic sans jouer à un jeu

Les Émirats arabes unis ont commencé à chercher un cinquième entraîneur permanent en trois ans après la fin de l’accord à court terme d’Ivan Jovanovic sans jouer un match.

Jovanovic, 57 ans, a signé un contrat de six mois en décembre en remplacement de Bert van Marwijk à la suite du triste départ du Néerlandais pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 et la sortie de la phase de groupes à la 24e Coupe du Golfe. L’ancien tacticien d’Al Nasr, deux fois, a cependant vu les rencontres de mars et juin annulées en raison d’un coronavirus.

Un nouveau comité de l’équipe nationale de la UAE Football Association a alors recommandé cette semaine le licenciement de la Serbie. Un communiqué de l’instance dirigeante a déclaré qu’il signerait un remplaçant dans la “période à venir”, le journal Al Khaleej liant l’ancien milieu de terrain des Blancs et le champion de la Ligue du golfe Persique 2018/19, Abdulaziz Al Anbari, au poste.

“La UAE Football Association a mis fin au contrat d’Ivan Jovanovic et de son équipe d’assistants, le remerciant pour ses efforts avec l’équipe nationale, lui souhaitant du succès dans ses prochaines étapes, saluant sa bonne coopération et sa sincérité tout au long de son mandat”, a déclaré lundi un communiqué. lis.

«La décision a été prise sur la base des recommandations du comité des équipes nationales et des affaires techniques de la Fédération de football.

“Le conseil d’administration de la Fédération de football a délégué le” Comité des équipes nationales et des affaires techniques “à signer avec un nouveau personnel technique pour diriger l’équipe au cours de la période à venir.”

Les Émirats arabes unis devaient accueillir la Malaisie le 26 mars et se rendre en Indonésie cinq jours plus tard. Les deux derniers qualifiés à cette étape initiale devaient rentrer à la maison en juin contre la Thaïlande et le Vietnam.

L’impact profond du Coronavirus sur le calendrier du football – et tous les aspects de la société – a poussé l’AFC à reporter ces rencontres le mois dernier.

Cela laisse les Blancs quatrièmes du groupe G et cinq points de retard sur le leader vietnamien, bien qu’avec un match à la main. Seule la première place est garantie pour progresser dans le troisième tour, suivi des quatre meilleurs finalistes.

Jovanovic quitte son poste après avoir supervisé le camp d’entraînement de janvier.

Depuis que le règne de cinq ans de Mahdi Ali s’est terminé par une démission en mars 2017, une porte tournante de successeurs étrangers a suivi. L’ancien tacticien argentin Edgardo Bauza est parti pour l’Arabie saoudite en septembre après avoir échoué à atteindre la Russie 2018.

L’ancien patron de l’AC Milan, Alberto Zaccheroni, partirait ensuite après une défaite en demi-finale lors de la Coupe d’Asie de janvier 2019 à domicile. Le finaliste battu de la Coupe du monde 2010, Van Marwijk, n’a duré que 260 jours, avant d’être lâché.

Les EAU ne se sont qualifiés que pour le tournoi de 1990 en Italie.

