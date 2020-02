Les enfants de moins de 12 ans interdits de diriger des ballons de football à l’entraînement en vertu de nouvelles directives

Les enfants d’âge scolaire primaire ont été interdits de diriger des ballons de football pendant la pratique, confirment les nouvelles directives émises par les associations de football anglaise, nord-irlandaise et écossaise.

Lundi matin, les trois AF ont publié une déclaration confirmant les changements, qui ont été introduits avec effet immédiat.

Il n’y aura pas de changement en termes de directives de titre dans les matches de compétition, compte tenu du nombre extrêmement limité d’en-têtes qui se produisent réellement dans les matches des jeunes.

Les enfants en âge d’aller à l’école primaire n’ont pas le droit de jouer au football pendant l’entraînement

Les derniers développements interviennent dans le sillage de l’étude FIELD qui a montré que les anciens footballeurs étaient trois fois et demie plus susceptibles de mourir d’une maladie neurodégénérative que les membres de la population générale d’âge égal.

Les changements ont indiqué qu’il n’y aurait pas de titre du tout dans la «phase de fondation» – les élèves du primaire – et une approche graduelle de la formation dans le football des moins de 12 ans aux moins de 16 ans.

L’étude FIELD n’a pas déclaré que le fait de diriger un ballon était la cause de la prévalence accrue des conditions neurodégénératives chez les footballeurs, mais la décision de mettre à jour les directives a été prise pour «atténuer tout risque potentiel», a indiqué la FA dans un communiqué.

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a déclaré à propos de la nouvelle: «Cette mise à jour des directives de cap est une évolution de nos directives actuelles et aidera les entraîneurs et les enseignants à réduire et à supprimer le cap répétitif et inutile du football des jeunes.

“Nos recherches ont montré que le titre est rare dans les matchs de football des jeunes, donc ces conseils sont un développement responsable pour notre entraînement de base sans affecter le plaisir que les enfants de tous âges retirent de jouer au football.”

Les associations ont déclaré que les conseils avaient été produits en parallèle avec la commission médicale de l’UEFA, qui cherche à produire des conseils à l’échelle européenne plus tard cette année.

Le PDG de la FA irlandaise, Patrick Nelson, a ajouté: «Notre comité de football a examiné et approuvé les nouvelles directives.

“En tant qu’association, nous pensons que c’est la bonne direction à prendre et nous sommes convaincus que ce sera bon pour le jeu et ceux qui y jouent.”

Pendant ce temps, le directeur général de la Scottish FA, Ian Maxwell, a déclaré: «Bien qu’il soit important de souligner à nouveau, aucune recherche ne suggère que le fait de se diriger vers des groupes d’âge plus jeunes a été un facteur contributif dans les résultats de l’étude FIELD sur les footballeurs professionnels, néanmoins le football écossais a un devoir de diligence envers les jeunes, leurs parents et les responsables de leur bien-être tout au long du football des jeunes.

«Les directives mises à jour sont conçues pour aider les entraîneurs à supprimer les titres répétitifs et inutiles du football des jeunes dans les premières années, avec une introduction progressive à un groupe d’âge considéré comme le plus approprié par nos experts médicaux.

“Il est important de rassurer que le cap est rare dans les matchs de football des jeunes, mais nous sommes clairs que les directives devraient atténuer les risques potentiels.”

