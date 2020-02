Les environs d’Iker Casillas ont offert un pacte à Rubiales pour rejoindre la Fédération

Iker Casillas prépare le terrain pour le retrait de la course à la présidence de la Fédération espagnole de football. Le gardien de but, après avoir vu qu’il est impossible de remporter le poste à Luis Rubiales, a envoyé des émissaires à enquêter sur un éventuel pacte de non-agression qui consisterait à rejoindre la Fédération.

L’ancien capitaine de l’équipe nationale est déterminé à empêcher son image est tachée par une guérilla pour la présidence et c’est pourquoi il veut quitter le plus tôt possible le gâchis dans lequel David Aganzo et Javier Tebas l’ont mis. Le premier l’a convaincu de se présenter, tandis que le second a mis toute la campagne médiatique à sa disposition.

Les boîtes, cependant, il s’est rendu compte que ses deux principales garanties n’ont pas tout le poids qu’on lui avait dit à l’Assemblée de la Fédération et ils se cachent en ce que l’avance électorale va empêcher toute possibilité pour le gardien de but de changer la situation.

Celui de Mostoles, voyant qu’il sera touché par la situation, Il a proposé à la Fédération de rejoindre un poste au sein de la succession de Luis Rubiales. L’équipe du président de la RFEF l’a aimablement remercié pour le geste, mais a rejeté son incorporation pour le moment car une double lecture d’une telle signature peut être effectuée.

Casillas pourrait annoncer sa démission dans les prochaines heures. Le gardien de but s’est rendu compte que gagner du soutien à l’Assemblée de la Fédération n’est pas une simple entreprise. Son whatsapp aux présidents des Fédérations autonomes avait à peine un projet, ses anciens collègues ont tourné le dos et il a même vu comment son équipe permanente, le Real Madrid, lui a dit qu’il ne voterait pas.

Tout cela a provoqué un changement significatif dans l’attitude de Casillas ces derniers jours. De l’illusion qui s’est révélée une lassitude importante. Pas en vain, Iker ils l’ont dirigé vers des cours d’art oratoire qui ont fini par le désespérer. Sa candidature ne tient qu’à un fil.