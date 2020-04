Les épouses des footballeurs d’Ascenso MX publient une vidéo émotionnelle pour protester

Source: Twitter @CA_Zacatepec

Les dirigeants du football mexicain prévoient de faire disparaître le MX Ascent pour la prochaine saison et en faire ainsi une ligue de développement. Après les rumeurs sur cette initiative, les épouses des footballeurs ont décidé de créer une vidéo pour demander que la ligue d’argent ne disparaisse pas.

La publication a été réalisée par le Twitter et cela dure deux minutes et 20 secondes. “Nous sommes les épouses d’un footballeur professionnel, de la Liga de Ascenso qui élèvent la voix non seulement pour nos familles, mais aussi pour les familles qui dépendent du football“Ils ont commenté.

Ils ont également regretté que les cadres supérieurs du football mexicain aient décidé de mettre fin au rêve de pouvoir atteindre la première division. “Aujourd’hui, les hauts gradés ont sur la table notre ligue de promotion disparaît et avec eux nos rêves, il est scandaleux de savoir que même si nous vivons dans un pays démocratique, notre avenir est en deçà des intérêts personnels de quelques-uns“Ajout des menottes.

La vidéo a généré des commentaires de soutien de la part des adeptes du football mexicain, bien que d’un autre côté, les dirigeants de la ligue nationale n’aient pas parlé de la décision unilatérale qu’ils ont prise et qui laisserait plus de 1 500 personnes au chômage.