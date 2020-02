Les équipes avec le plus d’avertissements par match à LaLiga Santander

L’Observatoire international de football, également connu sous le nom de CIES, produit un grand nombre de rapports tout au long de l’année sur la base des données de différentes compétitions pour évaluer différents aspects. Cette fois, il se concentre sur le nombre de cartons rouges et jaunes montrés à chaque équipe dans chaque match de chacune des ligues officielles du monde.

Cette étude a révélé que c’est en Bolivie que le plus grand nombre d’infractions punies de cartes sont commises avec une moyenne de 6,53 jaune par match et 0,48 rouge, soit presque une expulsion tous les deux matchs. L’Uruguay, le Guatemala, le Salvador et la Colombie complètent ce «Top 5» particulier des ligues les plus agressives au monde. L’enquête met en évidence que huit des dix premiers appartiennent à l’Amérique, ce qui montre à quoi ressemble leur football, tandis que trois des cinq dans la file d’attente, le Japon, le Vietnam et la Corée du Sud, font partie de l’Asie.

L’Espagne est classée 21e avec une moyenne de 5,28 cartons jaunes et 0,23 cartons rouges par match, et après l’Italie est la deuxième des cinq principales ligues européennes de ce classement. Si nous regardons l’équipe par équipe de LaLiga, Leganés est en tête du classement avec 3,41 jaune et 0,13 rouge par choc, suivi par l’EuroGetafe de Bordalás, Osasuna, Betis, Alavés, Grenade, Espanyol et Celta de Vigo .

Le FC Barcelone, actuel leader du classement, est la neuvième équipe la plus agressive avec 2,58 jaunes et 0,21 rouges par match, seul le Betis a un taux d’expulsions plus élevé. Séville est dixième avec 2,75 réprimandes et 0,04 expulsions par match, Eibar onzième et Valence douzième.

L’Atlético de Madrid occupe la treizième position avec 2,5 jaunes et 0,08 rouge en moyenne, Levante et Majorque suivent, et le Real Madrid, avec 2,29 réprimandes et 0,17 expulsions, seizième. Les Blancs n’ont que Valladolid, Athletic Club, Real Sociedad et Villarreal ci-dessous, qui n’ont vu aucun carton rouge jusqu’à présent cette année.