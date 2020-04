Les équipes avec le plus haut pourcentage d’âge en Liga MX

La Liga MX a des équipes de toutes les couleurs et de toutes les saveurs: riches, pauvres, grandes, petites, anciennes, nouvelles et tous les intermédiaires de ces catégories. Étant une ligue aussi diversifiée, il est difficile de trouver un point où tous les participants sont d’accord sur quelque chose, ou du moins ne sont pas si inégaux, et l’un de ces points est dans le âges moyens.

Sur les 18 équipes de première division, il n’y a qu’une différence de 3 ans par rapport à l’âge moyen entre le plus jeune et le plus âgé (Tijuana, avec 25,3 ans et Puebla, avec 28,3 ans); cependant, en concurrence avec La Franja, quatre autres clubs peuvent être considérés comme les plus anciens de la compétition.

Vérifiez dans cette liste comment votre équipe est dans l’âge moyen et commencez à planifier les joueurs que vous remplaceriez pour descendre dans le classement des clubs avec le pourcentage d’âge le plus élevé.

1. Puebla FC – 28,3 ans

Le Strip est la plus ancienne équipe de Liga MX, avec une moyenne de 28,3 ans parmi ses 31 joueurs. De plus, c’est aussi le deuxième club avec le plus de footballeurs de l’équipe, juste en dessous de Juárez, qui compte 32 joueurs sur la liste de paie.

Le footballeur le plus âgé de l’équipe de camotéro est Nicolas Vikonis, à peine 36 ans, et qui étirent la moyenne sont Gerardo Rodríguez, Christian Marrugo, Daniel Arreola et Osvaldo Martínez, 34 ans.

2. Club León – 28,2 ans

La Fiera est le deuxième club avec la moyenne la plus longue du championnat mexicain, car parmi ses 25 footballeurs, ils ont en moyenne plus de 28 ans, ayant Ignacio González comme le plus grand footballeur du campus, à 35 ans, qui avait annoncé sa retraite à la fin de cette campagne.

Luis Montes et Ismael Sosa sont les prochains sur la liste, à 33 ans et le top 5 est complété par Rodolfo Cota et Angel Mena avec 32.

3. FC Juárez – 28,0 ans

Les Braves de Ciudad Juárez sont la troisième équipe avec l’âge moyen le plus élevé du tournoi, mais ils sont aussi l’équipe avec le plus de joueurs sur la liste de paie, avec 32. Cela accentue le problème d’âge, puisque 13 joueurs de l’équipe ont plus de 30 ans.

L’archer Iván Vázquez Mellado C’est l’élément le plus âgé, à 37 ans, suivi de Leandro Carrijó et Edy Brambila, à 34 ans. Enrique Palos, Jonathan Lacerda et Flavio Santos complètent les 5 premiers à 33 ans.

4. Tigres UANL – 28,0 ans

Les chats de Ricardo Ferretti sont la quatrième plus ancienne équipe de la ligue, bien qu’ils soient également l’un des clubs avec le moins de footballeurs sur le campus (25).

Fait intéressant, le plus grand acteur de la masse salariale est le français André Pierre Gignac, 34 ans, comme Nahuel Guzmán et suivi par Hugo Ayala (33), Jorge Torres Nilo (32) et Jesús Dueñas (31).

5. CF Monterrey – 27,9 ans

Les Rayados sont le cinquième club sur la liste, avec une moyenne de 27,9 ans parmi leurs 23 joueurs, menés par Marcelo Barovero, qui a eu 36 ans en février.

Le gardien argentin est suivi de José María Basanta (35), Nicolás Sánchez (34), Avilés Hurtado (32), Leonel Vangioni (32) et Dorlan Pabón (32).

6. Deportivo Toluca – 27,9 ans

Les Devils sont le sixième plus ancien club des 18 équipes, avec Alfredo Talavera Comme le plus grand de l’équipe, puisqu’il a actuellement 37 ans et en septembre il a atteint 38 ans.

Le gardien de but mexicain est suivi de Jonathan Maidana (34), Richard Ruíz (34), William Da Silva (33), Emanuel Gigliotti (32) et Diego Rigonato (32).

7. Monarcas Morelia – 27,0 ans

Le dernier club à franchir la barrière des 27 ans sur cette liste est Morelia, une équipe qui répartit cette moyenne entre ses joueurs, qui sont commandés par Rodrigo Millar (38), Jorge Valdivia (36), Gabriel Achilier (35), Gonzálo Jara (34), Efraín Velarde (33) et Alfonso Sosa (33).

Il convient de noter que deux de ses éléments les plus vétérans sont arrivés au club lors du dernier marché de passe, donc tout indique que cela pourrait être la nouvelle formule de la monarchie.

Ce sont les sept équipes de Liga MX avec une moyenne de plus de 27 ans dans l’équipe. Quatre d’entre eux ont leur gardien de but comme membre le plus âgé du club, laissant en évidence que c’est la position la plus ancienne dans le football.

Les autres équipes complètent la liste comme suit:

Je veux dire#équipeJe veux direMoyenne8 Atlético San Luis 26,9 ans 9 CF Pachuca 26,8 ans 10 Cruz Azul 26,7 ans 11 Club América 26,5 ans 12 Deportivo Guadalajara 26,4 ans 13 Querétaro FC 26,3 ans 14 UNAM Pumas 26,2 ans 15 Atlas 25,9 ans 16 Santos Laguna 25,7 ans 17 Necaxa 25,6 ans 18 Tijuana 25, 3 ans

