Les équipes de la NBA pourraient jouer dans des arènes vides en raison du risque de coronavirus

Le calendrier des sports professionnels à travers le pays n’a pas encore été affecté par la menace croissante de l’épidémie de coronavirus COVID-19, mais cela pourrait bientôt changer à mesure que le virus continue de se propager. En Europe, des dizaines d’événements ont été reportés ou annulés, et en Serie A italienne, les clubs joueront dans des stades fermés jusqu’au 3 avril au moins.

Dans une note aux équipes envoyée vendredi, la NBA a déclaré que les équipes devraient commencer à se préparer à la possibilité de jouer à des matchs sans fans – une stratégie qui ne convient pas à la star des Los Angeles Lakers, LeBron James.

Après avoir mené les Lakers à une victoire sur les Milwaukee Bucks vendredi soir, James a déclaré aux journalistes qu’il serait “impossible” de jouer sans supporters et qu’il ne jouerait pas dans un stade vide.

“Je ne joue pas. Si je n’ai pas de fans dans la foule, c’est pour ça que je joue. Je joue pour mes coéquipiers, je joue pour les fans. Voilà toute l’histoire. Si je me présente dans une arène et qu’il n’y a pas de fans là-bas? Je ne joue pas. Ainsi, ils pourraient faire ce qu’ils veulent. »

Selon ESPN, la NBA a conseillé aux joueurs dans une note séparée d’être plus prudent lors de leurs interactions avec les fans.

Via ESPN:

“Dans un mémo précédent envoyé aux équipes plus tôt cette semaine, la NBA a recommandé aux joueurs d’utiliser des coups de poing sur des high-fives avec des fans et d’éviter de prendre des articles tels que des stylos, des balles et des maillots lors de la remise d’autographes.”

