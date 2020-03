Les équipes de la NBA se pencheront-elles à l’étranger lors du repêchage de la NBA 2020?

Les meilleures perspectives du repêchage de la NBA 2020 pourraient jouer à l’autre bout du monde pendant March Madness. Un groupe faible d’Américains et une récolte exceptionnelle d’internationaux signifie qu’au moins trois joueurs européens qui n’ont jamais joué à l’université pourraient atterrir à la loterie. Cela ne s’est pas produit depuis que Jonas Valanciunas, Jan Vesely et Bismack Biyombo ont été pris en 2011.

La différence cette fois est que ces Européens jouent tous sur le périmètre. Le trio 2020 est composé de Deni Avdija, un attaquant combo israélien, et de Killian Hayes et Théo Maledon, deux meneurs français. Les équipes de la NBA ne sont plus seulement à la recherche de gros hommes à l’étranger. La montée du 3-pointeur au cours de la dernière génération a mis en valeur les jeux offensifs les plus équilibrés que les gardes européens ont tendance à posséder.

La partie difficile de l’évaluation des perspectives européennes est qu’elles ont rarement les mêmes opportunités que les Américains de leur âge. C’est ce qui a rendu Luka Doncic si spécial. Il a joué dans l’EuroLeague, remportant le titre de MVP en 2018, avant de venir en NBA. La plupart des prospects européens sont coincés dans des rôles plus petits au sein de leurs équipes professionnelles sans avoir à montrer ce qu’ils peuvent faire contre la compétition d’élite. Cela laisse les scouts de la NBA extrapoler de leurs performances contre des joueurs moins talentueux.

Frank Ntilikina en est l’exemple parfait. Il n’a jamais marqué en moyenne plus de six points par match en deux saisons en tant que professionnel avant d’être repêché par les Knicks. Ses performances d’évasion sont survenues lorsqu’il a mené la France à une médaille d’or aux championnats d’Europe des moins de 18 ans en 2016, mais il n’a pas pu reproduire ce succès en NBA, où son incapacité à créer le dribble contre les défenseurs d’élite l’a gardé coincé dans le même rôle complémentaire.

Les façons dont Avdija, Hayes et Maledon sont utilisées en Europe laisseront beaucoup de questions aux équipes de la NBA à comprendre au cours des prochains mois. Voici un aperçu des plus grands environs. (Toutes les statistiques sont une gracieuseté de RealGM.)

Deni Avdija

La même situation que Ntilikina a rencontrée s’applique à Avdija. Il est un acteur dans son travail de jour avec le Maccabi Tel Aviv, avec une moyenne de 4,1 points en 13,9 minutes par match en EuroLeague. Il y a des jeux où il ne fait pas grand-chose au-delà de prendre quelques sauteurs ouverts et de déplacer la balle autour du périmètre. Son rôle s’élargit lorsque Maccabi joue dans la ligue israélienne moins compétitive, où il obtient en moyenne 12,4 points en 26,6 minutes par match. Mais Avdija a commencé à générer un véritable buzz lorsqu’il a conduit Israël à une médaille d’or aux championnats d’Europe des moins de 20 ans l’été dernier, avec une moyenne de 18,4 points et 5,3 passes décisives par match.

Il est facile de voir pourquoi il était si dominant dans ce contexte. À 6 pieds 8 pouces et 210 livres, il a une grande taille pour un joueur de périmètre. Avdija n’est pas seulement un grand homme qui touche à la ligne des 3 points. Il peut lancer l’infraction et créer des tirs pour lui-même et ses coéquipiers à partir du dribble:

Mais la majeure partie de son succès vient de l’attaque des décalages, soit de gros hommes qui sont trop lents pour rester devant lui ou des gardes sans la taille pour déranger son tir. Il ne va pas avoir le même type de bord athlétique en NBA.

Les fenêtres seront plus petites pour lui. Il devra resserrer sa poignée et devenir un meilleur tireur extérieur. Son tir à 3 points est passé au cours de ses deux saisons en tant que professionnel (31,6% sur 2,5 tentatives par match) et son tir en lancer franc (52% sur 1,6 tentatives par match) a été épouvantable.

La plus grande question est: à quel point peut-il être bon s’il est coincé dans un rôle 3-D? Avdija est un assez bon athlète pour survivre défensivement en EuroLeague, mais il n’est pas assez long ou rapide pour être un défenseur d’élite au niveau NBA. Il doit être présenté en attaque ou il pourrait se retrouver comme Dario Saric, un autre attaquant du jeu qui a rebondi dans la ligue parce que les équipes préféraient des joueurs avec des compétences plus complémentaires comme troisième ou quatrième option.

L’équipe qui rédige Avdija devra être patiente. Il a démontré sa capacité à être le type de joueur le plus précieux – une grosse aile capable de gérer l’offensive – mais il a un long chemin à parcourir avant qu’il ne soit prêt à le faire en NBA, et un chemin peu clair pour obtenir des minutes dans le entre temps.

Killian Hayes

Hayes est un exemple de joueur qui a profité des plus grandes opportunités qui accompagnent un recul de la compétition. Il a lutté dans un rôle de hors-jeu la saison dernière dans une ligue française plus difficile et s’est épanoui cette année après avoir été nommé meneur de jeu dans un cadre moins compétitif en Allemagne. Ses chiffres ont augmenté dans tous les domaines:

Les chiffres de Hayes d’une année à l’autre

Saison



Points



FG%



3PA



3P%



Assiste













Saison



Points



FG%



3PA



3P%



Assiste















2019-20



11,5



48,7



3.1



30,6



5.4











2018-19



7.1



42,7



2.3



18,2



3.1

Une partie de sa croissance est le résultat naturel d’une année de développement supplémentaire. Mais le changement de son rôle pourrait être encore plus important: il est plus à l’aise quand il peut jouer avec le ballon dans les mains. Hayes est à son meilleur quand il contrôle l’infraction, ce qui n’aurait pas été possible s’il était resté en France.

Il joue comme un meneur de jeu NBA moderne. Il est un excellent passeur de grande taille (6 pieds 5 pouces et 215 livres) qui peut abattre des pas en arrière de 3 secondes et tirer de loin derrière la ligne:

Hayes est un joueur de rythme qui est plus efficace lorsqu’il peut choisir le moment de tirer au lieu d’attendre que le ballon vienne à lui. Ses pourcentages de 3 points se sont améliorés car il a changé son profil de tir. Selon les numéros de suivi de Synergy Sports, il se situe dans le 84e centile des joueurs en Allemagne lors du tir au dribble et au 13e centile dans les situations de catch-and-shoot. La différence est que près de la moitié de ses cavaliers la saison dernière sont venus dans cette dernière catégorie contre moins d’un tiers cette saison.

Son potentiel est évident. Hayes est bien plus qu’un simple tireur. Il a 18 ans et il a le sens de quelqu’un deux fois son âge. Il sait comment utiliser la menace de son cavalier pour manipuler les défenses, se créer des ouvertures dans le pick-and-roll et trouver des tireurs ouverts en déplacement de n’importe où sur le terrain. Hayes peut déjà contrôler le jeu et il est plus à l’aise dans une attaque en demi-terrain que la plupart des jeunes gardiens de point.

Le souci avec Hayes est ses outils physiques en dehors de sa taille. C’est un athlète moyen sans grand éclatement du dribble. C’est là que jouer en Allemagne lui fait mal. Il n’a pas autant d’occasions de montrer ce qu’il peut faire contre les défenseurs d’élite. Et il y a de nombreuses fois où son incapacité à tourner le coin le retient même au niveau inférieur:

Il est difficile de savoir comment il ferait s’il recevait le même niveau de responsabilité dans une meilleure ligue. L’équipe qui rédige Hayes doit espérer qu’il pourra trouver comment utiliser sa taille et ses compétences pour compenser son manque de vitesse, ou qu’elle pourra améliorer son athlétisme en marge dans un programme de force et de conditionnement physique de la NBA. Les récompenses potentielles sont énormes. Mais les risques aussi.

Théo Maledon

Maledon est à l’extrémité opposée du spectre. Il joue pour l’équipe de Tony Parker (ASVEL Lyon-Villeurbanne) en EuroLeague, où il s’est taillé un petit mais important rôle cette saison, avec une moyenne de 7,2 points sur 46% de tirs et 3,2 passes décisives par match.

Sa plus grande force est sa polyvalence. Maledon peut faire un peu de tout – il peut exécuter l’offensive, créer un tir pour lui-même et glisser entre plusieurs positions en défense. Il n’y a pas de trous flagrants dans son jeu, ce qui lui a permis de jouer sur et hors du ballon à ASVEL.

À 6 pieds 3 pouces et 170 livres, il est plus petit que Avdija et Hayes, mais c’est aussi un meilleur athlète. La seule chose qu’ils ont tous en commun est qu’ils jouent avec plus d’équilibre que la plupart des adolescents américains, ce qui est logique compte tenu de leurs années d’expérience en tant que professionnels. Maledon joue sous contrôle et se fait rarement secouer par la défense, et a une bonne idée du moment où changer de vitesse dans le pick-and-roll et trouver ses coéquipiers:

Il pourrait avoir le dernier étage des trois. Les questions pour lui concernent davantage son plafond. Maledon n’a pas les faiblesses d’Avdija ou de Hayes, mais il n’a pas non plus leurs forces. La préoccupation que les scouts européens ont soulevée avec moi est qu’il ne peut pas avoir une chose sur laquelle il peut accrocher son chapeau au niveau suivant. C’est un bon athlète, passeur et tireur, mais il n’est pas doué pour aucun d’eux. C’est le profil d’un solide meneur de relève de la NBA, qui est tout ce qu’il a été en Europe.

Le joueur de 18 ans n’a jamais reçu les clés de l’infraction en tant que professionnel. Il est possible qu’un jeune joueur bien équilibré avec un QI de basket-ball élevé soit meilleur que la somme de ses parties. Mais une équipe qui rédige Maledon devra espérer qu’il pourra prospérer dans un rôle dans lequel ils ne l’ont jamais vu auparavant.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer