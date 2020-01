Les équipes de la NFL devraient opter pour des conversions en 2 points plus souvent | Dorktown

En 2015, la NFL a reculé le point supplémentaire de la ligne des 2 yards au 15 en raison de la nature automatique qu’elle était devenue. Au cours de la première moitié de la dernière décennie, qui a immédiatement précédé ce changement, près de la moitié des équipes de la ligue étaient parfaites sur XP et aucune organisation n’avait un taux de réussite inférieur à 98%:

Maintenant, nous avons cinq saisons de données régulières pour évaluer non seulement les taux de réussite de ce nouveau coup de pied plus éloigné, mais aussi comment cela joue dans le débat omniprésent sur l’opportunité de lancer ou de passer à la conversion en 2 points.

Cette analyse doit être préfacée en reconnaissant que nous ne traitons généralement pas d’énormes échantillons lorsqu’il s’agit d’essais en 2 points – mais c’est en quelque sorte le point. Comme nous le verrons, les entraîneurs oughta explorent ce deuxième point beaucoup plus qu’ils ne le sont actuellement.

De plus, certaines modifications des données officielles de la NFL sont nécessaires pour concilier les deux problèmes suivants:

• Depuis 2015, il y a eu huit cas où un quart-arrière s’est mis un genou à la suite d’un touché à la fin de la partie où il n’a pas été nécessaire de marquer davantage. Ceux-ci sont officiellement considérés comme des échecs à 2 points, mais pour des raisons évidentes, je les omet de cette étude (une règle donnant aux équipes la possibilité de renoncer à un essai après le toucher des roues a été promulguée en 2018).

• Depuis 2015, il y a eu 10 cas où une équipe a choisi de botter un point supplémentaire, uniquement pour un mauvais accrochage / arrêt pour abandonner cette mission dans ce qui est ensuite devenu une tentative désespérée, de fortune et futile de faire bouger les choses. Celles-ci aussi, officiellement, sont considérées comme des tentatives ratées de 2 points… à partir de la ligne des 15 mètres. Ces jeux sont évidemment des inculpations / risques inhérents d’aller pour un – pas deux – et devraient être reflétés comme tels, j’ai donc omis chacun de ceux des tentatives à 2 points (2PA) et les ai ajoutés aux tentatives à points supplémentaires (XPA).

Après avoir fait ces ajustements, le résultat final est qu’il y a eu 505 tentatives légitimes de 2 points dans la NFL de 2015 à 19 – donc l’équipe moyenne en a fait deux environ une fois tous les 5,1 matchs. Voici combien provenaient de chacune des 32 équipes sur cette fenêtre de 80 matchs:

Et voici combien de points en moyenne ils ont rapportés à chaque équipe:

Malgré Washington, le Tennessee, Denver, Atlanta, et surtout Detroit qui traînent dans la classe, collectivement, la ligue a réussi à convertir 253 des 505 tentatives, ce qui représente une moyenne de 1,002 points par essai (les tentatives des 27 équipes qui n’avaient pas 2 -yips point produit une moyenne de 1,082 points chacun).

Maintenant, voici combien de points la tentative de points supplémentaires moyenne de cette distance supplémentaire a généré pour chaque équipe dans le même laps de temps:

Collectivement, les 6 001 tentatives de points supplémentaires de la NFL générées au cours des cinq saisons régulières de 2015 à 2019 ont produit 0,938 points par essai. Donc, chaque fois qu’un entraîneur décidait de botter un point supplémentaire, cela signifiait laisser une moyenne de 0,064 point sur la table.

Mais deux équipes en particulier sautent aux yeux comme les plus fascinantes. Le premier est les Eagles de Philadelphie. Ils ont beaucoup chassé ce deuxième point (relativement parlant), les Steelers étant la seule équipe à avoir dépassé leur total de 26 tentatives. Et pour cause: ils étaient géniaux. Après avoir réussi à convertir 19 des 26, c’est presque un point et demi, qui, comme nous l’avons vu ci-dessus, a confortablement mené la ligue.

C’est une marque si élevée que, combinée à ce point supplémentaire plus dur, cela signifiait que chaque fois que Doug Pederson envoyait son botteur sur le terrain après un touché, il concédait beaucoup:

Cet écart entre les barres vertes et rouges représente plus d’un demi-point entier:

Là, nous pouvons également voir que 21 des 32 équipes ont laissé des points sur la table en décidant de donner un coup de pied, dont 10 ont perdu environ un quart de point ou plus en tentant le seul point. Voici ces mêmes données, mais aussi en fonction de la fréquence allant de 2:

Donc, l’équipe qui vise 2 de plus que n’importe qui est également l’équipe qui se sabote le plus en ne le faisant pas encore plus (et même si l’écart à l’échelle de la ligue est de 0,064 points, juste au cas où vous seriez curieux de voir monter en flèche jusqu’à 0,148 lors de l’isolement des 27 équipes qui n’étaient pas allergiques à la conversion de 2 points).

L’autre équipe dont le comportement à cet égard est apparemment le plus inexplicable est les New England Patriots. Ils étaient l’une des trois équipes à n’avoir tenté que des pointeurs à 2 chiffres à un chiffre pendant cette période. Les deux autres étaient les Bengals and Jets, sacs de boxe de la NFL. Mais les Patriots? Ils étaient l’étalon-or de la ligue, et ce n’est pas comme si leur petit échantillon d’agressions post-atterrissage entraînait un étrange échec; en effet, la Nouvelle-Angleterre s’est convertie à cinq de ses neuf tentatives de 2 points.

Bill Belichick est peut-être le plus grand entraîneur de tous les temps, mais je ne peux tout simplement pas donner un sens à sa justification ici. Si les équipes en général devaient aller dans les deux sens, l’équipe dont le personnel serait le plus propice serait sans doute les Pats, employeur de Tom Brady au poste de quart et, pendant une grande partie de ce temps, une extrémité serrée génétiquement conçue pour provoquer la destruction de la zone rouge dans Rob Gronkowski. Sans parler de nombreuses soupapes de sécurité fiables comme Julian Edelman, James White, Dion Lewis, etc.

En 2019, une décision particulière a peut-être le mieux souligné la nature extrêmement averse de Belichick dans ce département. Avant décembre, il avait déjà eu du mal à franchir une porte tournante de botteurs toute l’année, et ils avaient raté cinq points supplémentaires au cours des 12 premières semaines de la saison.

Puis, pendant la semaine 13 à Houston, avec Belichick sur son quatrième botteur de l’année, le Kai Forbath, qui vient de signer deux jours plus tôt, il a toujours renoncé à l’idée de jouer deux après le premier touché des Patriots. C’était insensé – après tout, même si tous les points supplémentaires portaient littéralement un taux de réussite de 100%, les mathématiques disent toujours que le choix de deux est le jeu logique. Donc, pour un entraîneur du pedigree de Belichick, donner un coup de pied même lorsqu’il est relégué à un botteur de quatrième chaîne est carrément époustouflant. Le coup de pied partit à gauche.

Je ne suis pas critique avec le recul – j’ai fait une remarque à cet effet trois jours avant le match.

La morale de l’histoire est fondamentalement que, lorsqu’un touché est marqué, aller pour deux devrait être la position par défaut. Il y a certainement des exceptions – des moments où un point vaut bien plus de la moitié de la valeur de deux points. Évidemment, si vous avez six points à la toute fin de la partie et que vous marquez un TD sur le dernier jeu pour égaliser, vous donnez un coup de pied à l’XP pour gagner. Si vous avez 10 points et que vous marquez un TD, vous donnez un coup de pied à l’XP pour augmenter de trois scores, etc. -touchdown choix devrait être une évidence: garder l’infraction sur le terrain.