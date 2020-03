Les équipes de la NFL utilisent une échappatoire dans la politique de la ligue pour annoncer des mouvements hors saison

La pandémie de coronavirus a fermé une grande partie du monde du sport, mais l’intersaison de la NFL continue d’avancer.

Au cours des derniers jours, Tom Brady a rejoint les Buccaneers, DeAndre Hopkins a été échangé en Arizona et Nick Foles a été échangé aux Bears.

Il n’y a qu’un seul problème avec la communication de ces mouvements intersaison: techniquement, les équipes ne sont pas encore autorisées à les annoncer.

Ils ne peuvent qu’accepter les conditions.

La politique de la NFL interdit aux équipes d’annoncer des signatures et des transactions avant la finalisation d’un contrat. De plus, la finalisation de ces mouvements nécessite généralement que les joueurs subissent un examen physique avec un médecin d’équipe. Ce n’est pas possible compte tenu de la pandémie de coronavirus. Les équipes font preuve de créativité avec ces annonces.

Ils comptent plutôt sur une échappatoire politique.

Bien que la ligue interdise les annonces officielles avant la finalisation des contrats, les équipes sont autorisées à partager les reportages des médias. C’est exactement ce que les Cardinals ont fait lors de l’annonce de l’échange David Johnson-DeAndre Hopkins. Ils se sont appuyés sur «plusieurs rapports» et se sont moqués de la «source?» commentaire.

D’autres équipes se sont également appuyées sur les rapports des médias pour relayer les mouvements d’intersaison.

Hé, ce n’est pas enfreindre les règles si NFL Network le dit. Les équipes de la NFL commencent tout juste à être créatives.

