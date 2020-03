Les équipes devront faire la pré-saison avant de reprendre la compétition

Je veux direLa pause football est le principal protagoniste de l’actualité sportive. Peut-être que c’est parce qu’il s’est arrêté que vous pouvez à peine parler d’autre chose, car, comme il a déjà été écrit et le mot lui-même le montre: le football est arrêté. Cela fait mal de le dire, mais cela doit être répété, peut-être, trop souvent. En raison de cette suspension, de nombreux joueurs ne suivent pas leurs routines d’entraînement. Ils n’ont pas cessé de se préparer, mais ils suivent des plans créés par l’entraîneur physique pour faire de l’exercice à domicile qui ne peuvent être comparés aux agendas d’équipe, en plus de ne pas être en contact avec le temps et le jeu, ils perdent le rythme de la compétition . Démarrer la ligue sans préparation préalable serait fou.

La première et la plus importante raison est la santé. Les joueurs ne sont pas prêts à jouer au plus haut niveau ou pour le stress des matchs officiels. Avant de donner à nouveau le pistolet de départ, il leur faudrait du temps de préparation, une pré-saison. Un mois sans football, c’est la même période de congé que pendant les vacances d’été. S’ils ont besoin d’un mois de pré-saison en été, pourquoi ne l’ont-ils pas maintenant? Sans cette préparation qui assure le fond et la capacité, les blessures musculaires se produiraient chaque jour à un rythme trop élevé.

Le niveau de jeu est l’autre grande raison. Les joueurs, sans être en pleine puissance physique, risquent non seulement de casser, mais ne peuvent pas montrer 100% de leur jeu. La vitesse de pointe n’est pas la même, la légèreté de la pensée n’est pas la même et l’audace est plus limitée. Les footballeurs ont besoin de ces semaines de préparation pour se redécouvrir et montrer à nouveau pourquoi ils ont réussi dans le sport du football.

Où tout cela mène-t-il? À la suspension de la compétition. Il ne servirait à rien de redémarrer les ligues lorsque cette fichue pandémie serait enfin vaincue.. Le football ne serait pas du niveau attendu, nous subirions une autre pandémie, mais des blessures, et de nombreux joueurs perdraient confiance. Quoi qu’il en soit, ce serait un pas en arrière au niveau du football.