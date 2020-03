Les équipes féminines de la Ligue MX donnent des joueuses en uniforme d’occasion

Source: Twitter @ElSoldeSanLuis

Un nouveau a été révélé scandale dans la Ligue féminine MX, car plusieurs équipes ont été choisies pour leur avoir uniformes usagés à ses joueurs.

“Il y a des joueurs qui doivent même secouer personnellement parce qu’ils ne leur accordent pas l’attention requise, même en uniforme, ils leur donnent des uniformes déjà portés dans certains clubs”, a-t-il déclaré. Álvaro Ortíz, président de la Association mexicaine des footballeurs dans une interview avec Fox Sports.

Ortiz Il a également souligné que dans le football féminin, il y a plus d’unité que chez les hommes, car ils s’organisent pour exiger Fédération mexicaine de football Avoir de meilleures conditions de travail.

La Ligue féminine MX Il a été lancé à partir de 2017 et même s’il aura trois ans, il existe encore de nombreux manque dans la compétition, puisque le les salaires ils sont très bas et plusieurs fois leur longs transferts ils les font par voie terrestre et non par avion, comme le font les hommes.