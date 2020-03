Les équipes les plus intéressantes entrant dans la NFL Free Agency

La NFL ne retarde pas l’agence libre ou le début de la nouvelle année de championnat malgré la pandémie de COVID-19, a annoncé jeudi la ligue. Quelques heures après que la NFL eut fait cette annonce, la Major League Baseball a annoncé qu’elle retarderait le début de la saison 2020 d’au moins deux semaines, la NCAA a annoncé que March Madness avait été annulé, le PGA Tour avait annulé les tournois des prochaines semaines et la LNH activités suspendues indéfiniment. Ajoutez à cela la suspension du jeu de la NBA pendant au moins 30 jours et le report du Masters, et tout cela peut être suffisant pour que la NFL reconsidère sa position. L’agence libre ne présente pas de problème de santé publique similaire. Il n’y a pas d’événement auquel les fans peuvent assister, et la majorité des signatures à gros budget ont lieu sans réunions en face à face entre les équipes et les joueurs. Mais plusieurs équipes de la NFL ont fermé leurs installations jeudi, beaucoup ont suspendu les déplacements des scouts et des entraîneurs, et la NFL a annulé sa réunion de ligue à la fin du mois, afin que la position puisse toujours changer.

L’intersaison de la NFL a été compliquée avant même que la pandémie mondiale ne s’installe. Les joueurs sont actuellement en train de voter sur une convention collective qui régirait les relations de travail de la NFL jusqu’en 2030. La date limite pour le vote est samedi et si l’ABC est adoptée, les règles de la ligue seraient mises à jour à peine 24 heures avant l’ouverture de la fenêtre d’agence libre (techniquement, les accords ne peuvent être signés que mercredi, mais en vérité ils peuvent être scellés à partir de lundi, lorsque le contact entre les équipes et les agents libres est autorisé). La date limite pour les étiquettes de franchise, qui a été prolongée jusqu’à lundi pour tenir compte des discussions retardées de l’ABC, complique encore les choses. Si l’ABC réussit, les équipes recevront une étiquette de franchise. Si l’ABC ne passe pas, les équipes utiliseront essentiellement deux étiquettes de franchise. Cette confusion sur les règles de la semaine prochaine a effectivement gelé les affaires de la NFL. Bon nombre des transactions habituelles qui ont lieu en février et au début de mars ont été endiguées par le processus de l’ABC, et juste au moment où ce barrage est sur le point de se casser, la ligue pourrait être obligée de pousser ces transactions dans un avenir indéfini.

Mais étant donné que les contrats peuvent être hachés sur les chats Skype et que la ligne pointillée peut être signée sur les iPhones, il y a une chance que les nouvelles sportives de la semaine prochaine soient dominées par l’agence libre de la NFL. Si cela respecte le calendrier, voici les sept équipes les plus intéressantes à surveiller pendant la fenêtre de l’agence libre.

Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Tout le monde sait que Tom Brady devrait devenir agent libre la semaine prochaine. Tout le monde ne sait pas que le garde Joe Thuney, le centre Ted Karras, le capitaine de l’équipe de sécurité et d’équipe Devin McCourty, le secondeur Kyle Van Noy, le secondeur Jamie Collins, le plaqueur défensif Danny Shelton, le receveur Phillip Dorsett et le capitaine des équipes spéciales de longue date Matthew Slater devraient également frapper le marché libre. La Nouvelle-Angleterre pourrait perdre le plus grand joueur de l’histoire de la NFL, et un tiers de ses débutants défensifs et deux de ses cinq joueurs de ligne offensive. Non seulement l’équipe devra aborder ces postes, mais aussi ceux que les fans ont crié pour que l’équipe remplisse, comme un récepteur large et un bout serré. Quiconque est quart-arrière en Nouvelle-Angleterre en 2020, il est difficile de voir le reste de la liste s’améliorer à moins que l’équipe ne plonge dans le bassin d’agents libres.

La Nouvelle-Angleterre n’aime pas faire de gros éclaboussures dans ce bassin, mais si elle veut plonger, elle le peut. Les Patriots ont environ 44 millions de dollars d’espace de plafond, et l’espace de plafond peut toujours être créé à partir de rien. La question est de savoir combien d’argent un contrat avec Tom Brady enlèverait de ce nombre, ou si Brady quitte la façon dont les Patriots le remplaceraient. Signer un quart-arrière comme Teddy Bridgewater pourrait coûter cher. Négocier avec le quart-arrière des Bengals Andy Dalton, ou signer Marcus Mariota, pourrait être relativement bon marché (selon les normes du quart-arrière). Mais les mêmes astuces que les Patriots utilisent pour produire de la production à d’autres postes pourraient ne pas être aussi efficaces cette année. L’entraîneur de la ligne offensive Dante Scarnecchia prend sa retraite, donc remplacer Thuney sur la ligne offensive ne sera pas aussi facile que pour les Patriots depuis 10 ans. Cela signifie une meilleure protection pour leur quart-arrière de 43 ans ou pour quiconque le remplacera, ce qui rendra encore plus criant le manque de talent de l’équipe de compétences. Que Brady revienne ou non, les Pats devront peut-être dépenser.

Il est difficile d’imaginer que Brady retourne dans une équipe plus démunie que celle qu’il quitte. Une grande partie du succès de l’équipe l’année dernière est due à sa bonne défense historique dans la première moitié de la saison, et cette défense aura du mal à jouer à ce niveau sans McCourty, Collins et Van Noy. L’infraction pourrait être pire, et la défense devrait également tomber. Non seulement un tiers de la liste de départ des Patriots pourrait-il être transféré de 2019 à 2020, mais les débutants qu’ils conserveraient pourraient être ceux que leurs fans voulaient remplacer. Si Brady et leurs autres agents libres clés partent, l’équipe aura sa plus faible emprise sur l’AFC Est en 20 ans. Les Patriots ont toujours surmonté la perte de joueurs clés, mais cette intersaison pourrait être le plus grand défi de Bill Belichick à ce jour.

Buffalo Bills

Les Bills semblent prêts à prendre la couronne de l’AFC Est aux Patriots. Ils ont perdu contre les Pats deux fois la saison dernière par un total combiné de 13 points, bien qu’ils aient fait les séries éliminatoires pour la deuxième fois seulement au 21e siècle. Avec la bonne intersaison, les Bills pourraient faire leur possible pour renverser enfin l’hégémonie des Patriots.

Buffalo est dans la rare position d’avoir beaucoup de casquettes (près de 80 millions de dollars, l’un des cinq chiffres les plus élevés de la ligue) tout en conservant la plupart de son équipe 2019. Cette semaine, Buffalo a accepté un contrat de trois ans avec le gardien Quinton Espagne, garantissant que l’équipe ramènera ses cinq partants sur la ligne offensive, en plus des principaux contributeurs partout ailleurs en attaque. Buffalo se préoccupe principalement de l’attaque au niveau du receveur, mais avec une classe de repêchage si profonde pour les receveurs, les Bills sont susceptibles de se tourner vers le libre arbitre pour les défenseurs.

Les Bills pourraient perdre plusieurs contributeurs clés le long de la ligne défensive, où les débutants Jordan Phillips et Shaq Lawson sont des agents libres et l’ailier défensif Trent Murphy pourrait être libéré pour économiser de l’argent. Mais les Bills peuvent garder ces gars-là s’ils en veulent et avoir encore beaucoup d’argent pour faire des folies sur les améliorations. Le demi de coin des Broncos Chris Harris Jr. conviendrait parfaitement au secondaire de Buffalo. Les Bills ont déjà peut-être le meilleur combo de sécurité dans le football avec Jordan Poyer et Micah Hyde, plus un demi de coin élite à Tre’Davious White. Ajouter Harris à ce secondaire pourrait améliorer ce qui est déjà l’une des meilleures défenses contre les passes du football. L’équipe a déjà pris un vol d’un an sur l’ancien demi de coin All-Pro Josh Norman, qui a signé cette semaine après avoir été coupé par Washington plus tôt. Harris leur donnerait quatre arrières défensifs capables de jouer au niveau All-Pro, et l’équipe espère que Norman pourrait revenir à ce niveau. Les Bills pourraient de manière réaliste avoir la meilleure équipe de l’AFC East pour la première fois depuis des décennies.

Miami Dolphins

Si les projets de loi sont situés pour prendre le contrôle de l’AFC Est à court terme, les dauphins pourraient être mieux installés à moyen terme. Miami était horrible au premier semestre 2019, alors qu’elle ressemblait parfois à une équipe d’expansion. Mais l’entraîneur-chef Brian Flores a rallié l’équipe à 5-4 et Miami est en bonne forme pour 2020 et au-delà. Les Dolphins ont le plus de casquettes dans le football après avoir éliminé tous les joueurs qui n’étaient pas bloqués en 2019 (et échangé un couple qui l’était). Utiliser une agence libre pour relancer une équipe n’est généralement pas une bonne idée. Les dauphins le savent parce qu’ils ont essayé. Comme le propriétaire Stephen Ross l’a déclaré lors de sa conférence de presse de fin d’année en 2018, «nous fonctionnons selon une philosophie selon laquelle nous avions un bon jeune effectif et il fallait peut-être des agents libres et des choix de repêchage et nous serions très compétitifs. Continuer à fonctionner selon cette philosophie serait comme la définition de la folie: faire la même chose et s’attendre vraiment à un résultat différent. »

Les Dolphins ont cinq des 56 premiers choix dans ce projet, y compris le no. 5 choix, qu’ils peuvent utiliser pour accrocher un quart-arrière. Étant donné qu’ils ont également le premier et le deuxième round de Houston en 2021, les Dolphins peuvent utiliser les deux prochains projets pour construire le noyau de leur équipe pour les années 2020.

Les dauphins ont beaucoup d’espace de plafond et sont tenus d’atteindre le plafond du salaire, ils ont donc dépensé cet argent d’une manière ou d’une autre. Ils pourraient tout aussi bien signer les bons agents libres vétérans pour donner le ton à un jeune vestiaire. Cela ne signifie pas donner à Ndamukong Suh un contrat de 60 millions de dollars, mais cela signifie payer trop cher quelques joueurs qui peuvent servir de modèles et aider l’équipe sur le terrain. Les accords à court terme et à chargement frontal n’affecteront pas les feuilles de calcul des Dolphins au moment où ils auraient besoin de signer leurs principaux joueurs pour des extensions. Cela signifie peut-être que les Packers surpayés s’attaquent à droite à Bryan Bulaga, qui pourrait être un élément clé pour protéger leur prochain quart-arrière de franchise.

Indianapolis Colts

Comme les Dolphins, les Colts ont beaucoup d’argent à brûler. Mais les Colts pratiquent l’austérité depuis plus longtemps que les Dolphins et peuvent être réticents à commencer à dépenser. Indianapolis a plus de 85 millions de dollars à dépenser, et s’il y a jamais eu un temps pour que les Colts commencent à faire sensation, c’est 2020. Indianapolis est dans le no-man-land du quart-arrière après la retraite d’Andrew Luck et une saison médiocre de Jacoby Brissett. Tout le monde a souligné que Philip Rivers pourrait être un bon partenaire avec l’entraîneur-chef Frank Reich et le coordinateur offensif Nick Sirianni, qui ont tous deux entraîné Rivers à San Diego. L’attaquant gauche agent libre Anthony Castonzo devrait revenir chez les Colts. Mais au-delà de ces mouvements, Indy peut améliorer certains postes clés de l’agence libre.

La ruée vers la passe des Colts a grandement besoin d’un autre meneur de jeu, à part Justin Houston et Kemoko Turay. Signer un vétéran comme Jason Pierre-Paul pourrait être un match parfait. L’an dernier, Pierre-Paul avait 8,5 sacs en huit matchs pour Tampa Bay après son retour à la mi-saison d’une blessure au cou qu’il avait subie dans un accident de voiture pendant l’intersaison. Les Colts ont exercé des pressions sur le quart-arrière sur seulement 21% des matchs la saison dernière, une marque parmi les 10 derniers. Pierre-Paul pourrait aider à les amener au-dessus de la moyenne.

Titans du Tennessee

Les Titans ont de bons problèmes. Ils viennent de faire le match de championnat de l’AFC, ont matérialisé un quart-arrière partant de presque nulle part et ont produit l’un des tronçons les plus dominants d’un individu en cours d’exécution au cours des deux derniers mois de la saison. Mais trois de leurs pièces offensives clés sont toutes définies pour une libre agence. Le quart-arrière Ryan Tannehill, le porteur de ballon Derrick Henry et l’attaquant droit Jack Conklin sont tous sur des contrats expirant. Le Tennessee est susceptible de garder Tannehill et Henry et de laisser partir Conklin, mais les éventuelles étiquettes de prix de Tannehill et Henry affecteront le reste de la liste. Les Titans ont libéré le défenseur de passes Cameron Wake et le porteur de ballon Dion Lewis jeudi pour libérer de l’espace et ont maintenant plus de 50 millions de dollars à dépenser, mais une fois qu’ils auront pris soin de la position de quart-arrière et d’Henry, ce nombre baissera beaucoup.

L’entraîneur-chef du Tennessee Mike Vrabel et le directeur général Jon Robinson sont tous deux d’anciens employés des Patriots, et en cas de doute, ils font venir d’anciens Patriots. Mis à part la connexion évidente de Tom Brady (Facetiming old pals!), Les agents libres de la Nouvelle-Angleterre comme Kyle Van Noy pourraient être parfaits pour la défense et la culture du Tennessee. Sinon Van Noy, l’as des équipes spéciales Matthew Slater pourrait bien être prévu pour un rôle d’équipes spéciales / de leadership dans une équipe qui a essayé de mélanger sa propre identité avec les principes éprouvés de la Nouvelle-Angleterre.

Cowboys de Dallas

Les Cowboys sont sous pression. Ils ont déjà la ligne offensive la plus chère de la ligue et le porteur de ballon le plus cher. Maintenant, ils devront probablement faire du quart Dak Prescott le joueur le plus cher de la ligue. Mais si la convention collective proposée est adoptée, les équipes n’auront qu’une seule étiquette de franchise à utiliser et les Cowboys seront les plus durement touchés. Avec un seul tag disponible, ils seront dans une situation de négociation encore pire avec Amari Cooper. Laisser leur meilleur receveur partir en agence libre après avoir échangé un premier tour pour lui en 2018 et avoir remis à Prescott le contrat le plus riche de la ligue est presque impensable. Non seulement Cooper est un agent libre, mais Randall Cobb et Tavon Austin aussi. Dak gagnera-t-il 36 millions de dollars par an pour lancer Michael Gallup? Cooper a tellement d’influence que le retenir pour son prix attendu – peut-être 20 millions de dollars par an – pourrait également être imprudent. Dallas va-t-il dépenser une fortune pour son attaque lorsque leurs joueurs ont disparu dans des moments difficiles l’année dernière? Le pari est peut-être que le nouvel entraîneur-chef Mike McCarthy peut tout réparer, y compris le déclin attendu de l’équipe en défense avec la perte de l’ailier défensif Robert Quinn et du demi de coin Byron Jones, que Dallas n’a pas priorisé pour la ré-signature.

Dallas devra combler quelques trous, et ils devront être intelligents pour le faire. Un pari digne pourrait être l’ailier serré Eric Ebron, qui a eu 13 touchés pour les Colts en 2018, mais pourrait être disponible à prix réduit après avoir terminé avec des blessures aux deux chevilles en 2019. Cela fournirait à Prescott une meilleure cible à bout serré que Blake Jarwin ou Jason Witten.

Tampa Bay Buccaneers

Les Buccaneers utiliseraient leur étiquette de franchise sur le secondeur extérieur Shaq Barrett. Le marquage de Barrett montre leur foi en lui et suggère également le manque de confiance des Bucs en Jameis Winston au quart-arrière. Tampa Bay possède l’un des cinq plus grands chiffres de l’espace de plafond cette intersaison, de sorte que les Buccaneers pourraient facilement ramener Winston et Barrett.

S’ils ne ramènent pas Winston, ils pourraient être avisés de doubler la défense. Après quelques années en tant que risée, la défense de Bucs est devenue étonnamment robuste sous la coordination de Todd Bowles l’an dernier. Tampa Bay est passée de la défense la moins efficace en 2018 au non. 5 défenses les plus efficaces en 2019, selon Football Outsiders. Cela inclut le non. 1 défensive par DVOA, aidée par l’émergence de l’attaquant défensif Vita Vea, qui a rebondi après une campagne de recrue décevante en 2018. Les Bucs pourraient perdre les extrémités défensives Jason Pierre-Paul et Carl Nassib ainsi que l’attaquant défensif Ndamukong Suh en agence libre, qui être un vrai coup dur pour leur unité. Conserver l’un de ces trois défenseurs et améliorer son secondaire pourrait atténuer ces pertes. La sécurité des Vikings Anthony Harris, la meilleure sécurité susceptible de frapper le marché, pourrait être une réponse et combler l’un des plus gros trous de l’équipe de l’année dernière. L’une des raisons les plus simples pour lesquelles Winston a mené la ligue en interceptions (30) est qu’il est à égalité en tête de la ligue dans les tentatives de passes (626). Le remplacement de Winston peut atténuer certaines interceptions déconcertantes, mais une amélioration de la défense contre les passes de Tampa Bay limitera le nombre de lancers risqués que devra effectuer son prochain quart-arrière.