Les équipes qui joueraient la prochaine Ligue des champions si les ligues ne reprennent pas

Si les ligues européennes ne reprennent pas, en principe le classement de la dernière journée disputée serait pris comme bon pour choisir les 32 équipes qui entreraient en phase de groupes de la Ligue des champions 2020/2021.

La suspension du football en raison de la crise de Covid-19 affecte non seulement la saison en cours mais aussi la suivante. Et l’une des grandes questions est de savoir ce qui va advenir des compétitions européennes et quels seront les critères pour déterminer les équipes qui seront en Ligue des champions 2020/2021.

55 fédérations européennes sont membres de l’UEFA et chacune d’entre elles organise un tournoi à domicile, à l’exception du Liechtenstein, elle obtient donc un coefficient. En fonction du coefficient, le nombre d’équipes participant dans chaque pays à la Ligue des champions est attribué.

Les quatre premières fédérations du classement sont l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie et l’Allemagne, et chacune d’elles comptera quatre participants à la prochaine Ligue des champions. Viennent ensuite la France et la Russie avec chacune trois équipes participantes.

Viennent ensuite les associations de 7 à 15 avec deux équipes participantes: Portugal, Belgique, Ukraine, Turquie, Pays-Bas, Autriche, République Tchèque, Grèce et Croatie. Enfin, avec l’équipe participante se trouvent les autres associations de 16 à 55 ans.

Les 32 qui s’affronteront en phase de groupes proviendront de toutes ces équipes, certaines se qualifieront directement, tandis que d’autres devront jouer dans une phase précédente.

Ils accèdent directement:

11 Champions de l’association 1-116 finalistes de l’association 1-65 équipes troisième dans les associations 1-54 équipes quatrième dans les associations 1-4

Ils sont classés du tour précédent:

4 vainqueurs de la manche du parcours des Play-Off Champions 2 vainqueurs de la manche du parcours des Play-Off League

Par conséquent, si les ligues européennes se sont terminées aujourd’hui et que la dernière journée jouée a été jugée bonne, les équipes classées pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2020/2021 sont:

Espagne: FC Barcelone, Real Madrid, Séville et Real SociedadAngleterre: Liverpool, Manchester City, Leicester City et ChelseaItalie: Juventus, Latium, Inter Milan et AtalantaAllemagne: Bayern Munich, Borussia Dortmund, Leipzig et Borussia MönchengladbachFrance: PSG, Olympique de Marseille et RennesRussie: Zénith de Saint-Pétersbourg et Lokomotiv de MoscouPortugal: Porto Belgique: SorcièresUkraine: Shakhtar DonetskTurquie: TrabzonsporPays Bas: Ajax

Ce classement peut varier selon qui est le champion des Champions ou de la Ligue Europa cette saison, et dépend également de la décision finale de reprendre ou non les compétitions.

Les six équipes qui termineraient la phase de groupes seraient décidées lors des tours précédents.

