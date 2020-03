Les équipes quittent le terrain avant le coup d’envoi pour Rudy Gobert

L’Utah Jazz et l’Oklahoma City Thunder étaient sur le point de commencer leur match ce soir en OKC quand soudain les choses ont pris une tournure incertaine avec les arbitres demandant aux deux équipes de retourner dans leurs vestiaires respectifs.

Et puis… tout le monde attendait de savoir ce qui se passait.

Après une bonne trentaine de minutes, le mot officiel a été annoncé que le jeu serait reporté et joué à une date ultérieure.

Cela vient du fait que la star du jazz Rudy Gobert a été exclue plus tôt dans la journée en raison d’une maladie. Le coronavirus devenant une pandémie officielle mercredi, il semble que les joueurs des deux équipes ne savaient pas s’ils devaient jouer le match de ce soir et cette décision a conduit tout le monde à attendre de la NBA si le match devait continuer ou non.

Les fans n’étaient pas contents une fois l’annonce faite:

Encore une fois, tout cela s’est déroulé juste avant le tipoff dans ce qui était une scène sauvage:

Ensuite, cela s’est produit après l’appel du jeu:

