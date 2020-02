Les erreurs humaines dans les décisions VAR «ne devraient pas se produire», déclare l’ancien arbitre de Premier League Mark Halsey

Mark Halsey dit que VAR ne devrait pas faire les erreurs qu’il a commises après un autre week-end qui a fait la une des journaux.

La technologie a suscité la controverse toute la saison, mais ce sont les erreurs des arbitres qui prennent les décisions qui ont été importantes ces dernières semaines.

Il y a même eu une admission de Stockley Park selon laquelle Giovani Lo Celso aurait dû recevoir un carton rouge pour un cachet apparent sur Cesar Azpilicueta lors de la défaite de Tottenham à Chelsea.

BT Sport

Giovani Lo Celso n’a même pas été réservé pour le défi

Ils ont levé la main, alors que le jeu était toujours en cours, que c’était dû à une erreur humaine.

L’ancien arbitre de la Premier League Halsey a déclaré que ces erreurs ne devraient pas se produire.

Il a déclaré à talkSPORT: «Cela fait mal quand vous voyez ces choses se produire semaine après semaine. Cela ne devrait pas se produire. Il ne devrait pas y avoir d’erreur humaine dans la salle VAR.

«Oui erreur humaine, vous pouvez le comprendre sur le terrain de jeu. Ce n’est pas un bon arbitrage.

«La balle s’arrête avec Mike Riley et son implémentation de VAR. Il a écrit ses propres protocoles et je dois dire que nous avons d’excellents arbitres mais qu’ils sont sous-performants.

«J’ai toujours dit que les bons entraîneurs transforment les joueurs moyens en bons joueurs et les bons joueurs en excellents joueurs. Ce n’est pas différent avec les entraîneurs d’arbitres.

“Nous n’avons pas la qualité là-bas, le coaching là-bas pour aider ces gars-là.

Neil Warnock dit que VAR s’épanouira une fois que Mike Riley quittera le PGMOL – c’est un robot!

«Nous avons d’excellents arbitres qui ont pris leur retraite et qui ne sont pas impliqués dans le jeu et vous devez vous demander pourquoi ne sommes-nous pas impliqués pour aider la prochaine génération à passer à l’arbitrage au plus haut niveau?

«Je suis désolé pour les officiels. Ils fonctionnent sous un système de gestion et c’est à la direction de PGMOL de faire appel à tous ces protocoles.

“Ce n’est pas difficile. Que disent-ils à leurs arbitres? Que se passe-t-il à Stockley Park chaque week-end?

«Nous savons que Mike Riley et son assistant Adam Watts contrôlent ce qui se passe. La balle s’arrête avec Mike Riley et quelque chose doit donner. »

Halsey a également proposé une solution possible au problème et pense que les anciens officiels de la Premier League devraient être utilisés.

Il a ajouté: «L’arbitre sur le terrain et faire le VAR est une profession totalement différente. Pour arbitrer sur ce terrain et assis dans cette pièce à regarder les écrans de télévision et les moniteurs. C’est une profession totalement différente.

«Pour moi, j’emploierais des ex-arbitres à plein temps pour faire le VAR professionnellement et avec quelques joueurs. Il ne s’agit pas toujours des lois du jeu. Il s’agit de connaître le football.

«Il y a trop de gars impliqués dans l’arbitrage qui ne connaissent pas le football. Vous avez un ancien joueur là-bas qui vous aide parce que vous regardez le moniteur.

“Vous avez des arbitres VAR à plein temps qui n’ont rien à voir avec ou qui n’ont aucune association avec ces gars sur le terrain. Ils ne sont pas amis avec eux.

“Je ne dis pas qu’ils s’occupent de leurs amis sur le terrain et ne veulent pas les contrarier et renverser leurs décisions, mais c’est une profession totalement différente pour moi.”

.