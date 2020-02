Les espoirs de Liverpool d’une saison invaincue ont diminué alors qu’Ismaila Sarr et Troy Deeney frappent pour donner à Watford une superbe victoire

Les espoirs de Liverpool d’une saison invaincue ont été anéantis par un doublé d’Ismaila Sarr et une frappe de Troy Deeney a conféré à Watford une superbe victoire sur les leaders de la ligue.

Les Reds étaient sur une séquence de 44 matchs sans défaite et les champions élus visaient à égaler la série de 19 victoires consécutives de Manchester City – seulement pour être sur la mauvaise extrémité d’un 3-0 humiliant.

Watford a stupéfié Liverpool pour mettre fin à ses espoirs d’une saison invaincue

Sarr, qui a fait son premier départ depuis son retour d’une blessure aux ischio-jambiers, a volé la vedette avec deux buts en six minutes avant de mettre le troisième pour le capitaine Deeney – qui a intimidé une défense de Liverpool manquant Joe Gomez par une précaution de blessure.

Pour une équipe qui a éliminé tous les joueurs de la ligue depuis sa défaite au stade Etihad en janvier 2019, les hommes de Klopp ont été les meilleurs pour presque tout le match.

Pour les Hornets, leur victoire la plus célèbre en Premier League était sans doute suffisante pour les hisser parmi les trois derniers à la différence de buts.

Watford a commencé assez bien, faisant pression sur Alisson Becker pour que le ballon soit sorti du jeu à deux reprises avant que Gerard Deulofeu ne fasse un tir bas sur le poteau droit du gardien de Liverpool.

L’ancien homme d’Everton, Deulofeu, se rapprocherait de nouveau avec moins de 10 minutes au compteur, cette fois en recourbant ses efforts sur le toit du filet d’Alisson à partir d’une position similaire à sa précédente chance.

L’équipe de Jurgen Klopp était sur une séquence de 44 matchs sans défaite

Liverpool était étonnamment lent en possession de balle et Mohamed Salah perdit le ballon près de sa propre surface, Deulofeu finit par traverser pour Abdoulaye Doucoure, dont le tir était repoussé par Virgil van Dijk.

Salah a envoyé le premier effort notable de Liverpool dans le filet latéral après avoir ramassé le centre d’Alex Oxlade-Chamberlain, mais le vent fort qui sifflait autour du stade est resté fermement dans les voiles de l’équipe locale.

Quelques hors-jeu serrés ont empêché de nouvelles intrusions dans la surface de réparation de Liverpool jusqu’à un long retard juste après la demi-heure après une blessure grave à Deulofeu.

Roberto Pereyra a remplacé l’Espagnol frappé, qui a été enlevé sur une civière avec tout le chemin Vicarage se levant pour l’applaudir alors qu’il disparaissait dans le tunnel.

La meilleure chance de la mi-temps est revenue à Deeney sur le coup de la mi-temps alors qu’Alisson se remettait de renverser la balle aux pieds de l’attaquant de Watford pour empêcher sa frappe, Deeney ne pouvant que larguer le rebond largement.

Watford était absolument brillant contre Liverpool

C’était une histoire similaire au début de la deuxième période, Pereyra glissant Sarr avec Alisson à nouveau sur place pour pousser son tir derrière.

Liverpool a finalement forcé Ben Foster à l’action huit minutes après le redémarrage alors qu’il poussait le faible drive d’Andrew Robertson et finissait par sauter sur la balle lâche.

Quelques instants plus tard, Watford obtiendrait le but que leur football méritait – une simple remise en jeu dans la surface pour trouver Doucoure, qui a traversé pour que Sarr ramène à la maison.

Les choses se sont encore améliorées pour les hôtes, Sarr encore une fois l’homme qui a fourni le but alors qu’il faisait irruption sur la belle passe de Deeney pour soulever le ballon sur Alisson et doubler l’avance.

Un troisième a failli suivre, mais Sarr cette fois ne pouvait que faire obstacle alors que Will Hughes cherchait à freiner un effort dans le coin opposé avec la défense de Liverpool.

Klopp s’est tourné vers Adam Lallana et Divock Origi et le premier a frappé l’extérieur du poteau avec sa première contribution alors que les visiteurs sous le choc ont cherché à répondre.

Mais au lieu de cela, c’était Watford qui frapperait à nouveau de manière sensationnelle, Sarr transformant le fournisseur de Deeney en un but ouvert après que Trent Alexander-Arnold ait donné la possession à l’international sénégalais.

Sarr aurait dû conclure son tour du chapeau avec neuf minutes restantes, mais il a tiré largement quand il a traversé le but avant d’être remplacé par une réception ravie.

Liverpool n’a pas pu rassembler suffisamment pour reculer un but tardif pour rendre les choses intéressantes, mais Klopp verra la défaite comme un échec, car la chance de battre un certain nombre de records s’est évanouie, mais un premier titre de champion en 30 ans reste presque certain.

