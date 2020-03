Les États-Unis demandent au CIO de reporter les Jeux olympiques de Tokyo de 2020

▲ Dick Pound, membre du CIO, estime que l’agence prépare déjà un plan B. Photo .

Ap, . et Notimex

Journal La Jornada

Mardi 24 mars 2020, p. a14

Les anges. Les membres du Comité International Olympique (CIO), les comités nationaux et les athlètes sont parvenus à la même conclusion lundi: les Jeux de Tokyo n’auront pas lieu cet été. De plus, hier soir, tout a pris un tournant avec l’annonce des États-Unis, la nation la plus puissante et la plus influente du mouvement olympique. Le président du Comité olympique et paralympique, Sussane Lyons, a demandé au CIO d’envisager de reporter la nomination.

Dans une lettre à l’agence, Lyon déclare que la voie la plus prometteuse est le report et demande que des mesures soient prises pour garantir les conditions les plus sûres et les plus équitables pour tous les concurrents.

Pendant ce temps, Craig Reedie, un membre vétéran du CIO, a déclaré que tout le monde peut voir où la situation se dirige, la pandémie de coronavirus se propageant, empêchant les athlètes olympiques de se préparer correctement.

Selon la prépondérance des probabilités, les informations connues sur les conditions au Japon et l’effet de Covid-19 sur le reste du monde indiquent clairement la possibilité d’un retard, a déclaré Reedie; le défi pour le CIO est de déterminer pendant combien de temps.

Quelques heures plus tôt, le membre du CIO, Dick Pound, a déclaré à USA Today qu’il était parvenu à la même conclusion sur la foire, qui devait commencer le 24 juillet, et que la décision de la reporter avait déjà été prise, seule l’annonce devait être officialisée. Un tweet publié par le journal a déclaré: Les Jeux olympiques de 2020 ont été reportés en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

Le CIO a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise et qu’il n’a pas fallu longtemps avant que Reedie précise qu’il parlait à titre personnel et non sur la base d’informations internes ou fournies par le président de l’organisme, Thomas Bach, qui dirigera la discussion finale.

Au milieu de nouvelles demandes d’ajournement, le CIO a déclaré dimanche qu’il lui faudrait encore quatre semaines avant d’annoncer sa décision sur l’avenir des Jeux.

Pound, cependant, estime que l’agence – qui a exclu une annulation – jette les bases du report.

Mon interprétation des communications du CIO est qu’ils ne veulent pas annuler et ne croient pas pouvoir avancer avec la date du 24 juillet, a déclaré Pound.

Ils exploreront les options avec les Japonais, bien sûr, et il y aura ensuite toutes sortes de parties prenantes: les fédérations internationales, les comités nationaux olympiques et les athlètes, a-t-il expliqué.

Et puis dans quatre semaines, ils essaieront d’élaborer un plan B et de le rendre aussi précis que possible pendant cette période, a prédit Pound, membre du CIO depuis 1978.

Le report a gagné du terrain parmi les athlètes et les nations, ce qui rend peu probable que le CIO mettra quatre semaines pour parvenir à une conclusion.

Parmi les problèmes auxquels ils seraient confrontés en cas de report, citons la disponibilité de sites au Japon, la modification des calendriers sportifs internationaux quelle que soit la nouvelle date choisie, la restauration des processus de classification et des considérations d’assurance; Le CIO et le comité organisateur ont tous deux d’énormes politiques, qui prendront du temps à démêler.

Cependant, après l’annonce du CIO, le Canada, comme l’Australie – dont le principal officiel olympique John Coates dirige l’équipe d’inspection du CIO à Tokyo – a déclaré que sa délégation ne serait pas en mesure d’envoyer un contingent au Japon au cas où La joute commencera en juillet.

“Je sais que cela est navrant pour de nombreuses personnes – athlètes, entraîneurs, personnel et fans – mais c’est sans aucun doute la bonne décision et tout le monde devrait suivre leurs traces”, a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Alors que le Comité britannique maintient sa position selon laquelle si la situation avec la pandémie s’aggrave, il n’y aura pas de conditions pour envoyer des athlètes aux Jeux.

C’est très simple. Si le virus continue comme le prévoit le gouvernement, je ne pense pas qu’il soit possible d’envoyer une équipe, a déclaré Hugh Robertson, président du British Committee.

De son côté, la fédération américaine de gymnastique s’est associée au nombre croissant d’organisations sportives demandant le report des Jeux. En cas de report de la joute, les tours de qualification seront également retardés.

Ces dernières jours, les fédérations de natation et d’athlétisme avaient exhorté le Comité olympique et paralympique américain à faire pression sur le CIO pour qu’il soit reporté.

Pendant ce temps, la Fédération internationale de basket-ball a appelé à des conditions de sécurité pour ses joueurs, entraîneurs, officiels et fans dans la décision finale pour la conduite des Jeux Olympiques.

Dans ce sombre scénario, le président du Comité olympique japonais, Yasuhiro Yamashita, a évoqué pour la première fois la possibilité de reporter le match.

Parce que la sécurité des athlètes est prioritaire, le report des Jeux doit être envisagé, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence chargée, et a estimé que ce sera une décision douloureuse, mais il était à nouveau enclin à dire que ce n’est pas à long terme , bien qu’il soit clair qu’il s’agit d’une des options existantes.

À son tour, le journal japonais Yomiuri cite une étude de Katsuhiro Miyamoto, professeur émérite d’économie théorique à l’Université du Kansai, qui a présenté des chiffres de pertes économiques dues au report ou à l’annulation des Jeux.

Le boursier a fait une perte estimée à 640,8 milliards de yens suite au report des Jeux olympiques pour un an, ce qui pourrait représenter environ 5,754 milliards de dollars.

Si les Jeux sont annulés, pour cette option, il a donné environ 4 000 515 billions de yens, ce qui représenterait environ 40 500 milliards de dollars américains.

