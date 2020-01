Les Ethiopiens Hurisa et Beriso conquièrent le marathon de Mumbai

19 janvier 2020, 5:37 New Delhi, 19 janvier (Prensa Latina) L’Éthiopien Derrara Hurisa a conquis le marathon de Mumbai aujourd’hui, avec un record du test dans la catégorie élite internationale avec 2:08:09 heures, tandis que son compatriote Amane Beriso a marqué 2:24:51 pour gagner chez les femmes.

Hurisa, 22 ans, a été escortée sur le podium par les fondistes éthiopiennes Ayele Abshero et Birhanu Teshome, qui ont terminé deuxième et troisième dans cet ordre.

Les coureurs indiens Srinu Bugatha (2:18:45) et Sudha Singh (2:45:30) ont été les gagnants parmi les concurrents locaux, dans les catégories masculine et féminine, respectivement.

Dans le semi-marathon, l’Indien Parul Choudhary, de l’état de l’Uttar Pradesh, a été titré.

Au total, 55 000 coureurs ont participé à la dix-septième édition du marathon de Mumbai, pour participer à diverses courses de marathon, semi-marathon, 10 kilomètres, entre autres distances.

Le ministre d’État à la Jeunesse et aux Sports, Kiren Rijiju, et d’autres dignitaires et célébrités du cinéma indien ont encouragé les coureurs.

La note mouvementée de l’événement était la mort d’un concurrent de 64 ans résidant dans la ville de Mumbai, décédé d’un arrêt cardiaque pendant le marathon. Quatre autres couloirs ont été transportés d’urgence à l’hôpital pour y être soignés.

ode / abm

