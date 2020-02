Les étoiles qui peuvent s’échapper à cause de la pénalité

Ce sont des jours difficiles pour lui Manchester City. Non seulement le parcours sportif, remis en cause ces derniers mois avant la séquence héroïque de Liverpool au Premier League, mais maintenant aussi l’extracar. La UEFA Citoyens présents avec une lourde peine de deux ans exclue des compétitions européennes et une amende économique de 30 millions d’euros pour avoir sauté la Financière Fair Play. Bien que cela n’affecte pas la présente édition du Ligue des champions, qui sera mesuré en huitièmes de finale à Real Madrid, Les saisons 2020/21 et 21/22 sont séparées de la compétition.

Et maintenant avec le millionnaire et le personnel exigeant de Manchester City? Le club anglais a déjà annoncé qu’il engagerait une action en justice et entamerait un “procès impartial”, car ils estiment que l’organe européen n’a pas agi comme il se doit. Pendant qu’ils vont à Tribunal arbitral du sport (TAS), entité qui a déjà enregistré le bulletin de vote Paris Saint Germain pour une situation similaire, le runrún parmi les joueurs de la Ville Il sera présent quelques mois après la fin de la saison et l’ouverture du marché d’hiver.

Le modèle de Manchester City C’est le plus cher du monde, comme l’a enregistré le site spécialisé Transfermarkt, qui facture en 1 290 millions d’euros la valeur des 24 joueurs qui composent les costumes de Pep Guardiola Au-dessus des équipes comme le Liverpool (1 190), Real Madrid (1 080), Barça (1060) ou PSG (1 020). Le risque d’évasion est réel pour les joueurs de haut niveau qui ne participeraient qu’à des compétitions nationales à suivre entre les mains des citoyens.

Sterling, De Bruyne, Agüero, Rodri …

Les deux hommes les plus suivis, de loin, dans ce Manchester City deviendrait Kevin de Bruyne et Raheem Sterling. Les Belges et les Britanniques sont deux des acteurs les plus différentiels, des sommets mondiaux dans leurs démarcations et deux des acteurs les mieux notés du marché à l’heure actuelle. Le milieu de terrain, répertorié comme milieu de terrain, est au prix de 28 150 millions d’euros et a toujours un contrat avec les citoyens jusqu’à 2023 Dans le cas de l’extrême anglais, sa valeur s’élève à 160 kilos et s’est inscrit 2023 Il n’a que 25 ans.

Le vétéran de Kun Agüero (31 ans) est une autre grande incitation sur le marché des transferts. L’Argentin, qui a été tenté par le Barça de Messi pour atténuer la perte de Suárez, a un contrat jusqu’en 2021 et est évalué à 65 millions d’euros. D’autres vétérans ajourés et une expérience citoyenne sont Ottamendi (32) ou Fernandinho (34) ou Mahrez(28) ou Gündogan (29).

Sans oublier un autre grand nombre de jeunes encore dans leurs rangs Guardiola à ceux qui voudraient au milieu de l’Europe s’effondrer. Les cas Gabriel Jesus (22), Leroy Sané (24), Bernardo Silva (25) ou Foden (19) ou Rodri (23), Mendy (23)… ils sont tous évalués entre 30 et 100 millions d’euros, une appréciation qui serait considérablement réduite si la sanction était confirmée après le recours au TAS.