Les facteurs qui définiront l’intersaison Make-or-Break 2020 des Cowboys

Les Cowboys observent l’intersaison la plus importante qu’une franchise de renom de la NFL ait connue depuis un certain temps. Au cours des dernières saisons, Dallas a aligné ce que beaucoup considéraient comme une équipe de haut vol. Ses projets récents ont donné des joueurs de qualité à divers postes, et une poignée de transactions agressives ont fourni des renforts. En regardant le tableau des profondeurs, il était difficile d’identifier de nombreuses faiblesses. Mais ce printemps, un nombre impressionnant de joueurs devraient frapper le libre arbitre, et la façon dont les Cowboys ont alloué leurs ressources et géré certaines négociations pourrait les empêcher de conserver certains de leurs meilleurs talents.

Toute liste des priorités du printemps commence par Dak Prescott. Les négociations avec Prescott ont dominé le cycle de nouvelles post-Super Bowl, et il semble que les deux parties ne sont toujours pas proches d’un accord à long terme. Il est facile de rejeter la faute sur les Cowboys dans ce scénario; en attendant d’étendre Prescott, ils se sont coûtés de l’argent à long terme. Mais il faut deux parties pour conclure un accord. Clarence Hill du Fort Worth Star-Telegram a rapporté que Prescott avait rejeté un accord en septembre qui lui aurait versé 33 millions de dollars par an. Cela suggère que les Cowboys ont fait un effort sérieux pour garder Prescott, mais il y a beaucoup de facteurs extérieurs à garder à l’esprit. À ce moment-là, les Seahawks avaient fait de Russell Wilson le joueur le mieux payé du football avec une valeur annuelle moyenne de 35 millions de dollars. Plus important encore, les Rams avaient accordé à Jared Goff une prolongation de quatre ans avec un AAV de 33,5 millions de dollars et un record de 110 millions de dollars en garanties pratiques. Les représentants de Prescott ont probablement examiné l’accord de Goff, ont considéré l’agence gratuite de leur client et se sont dit: «Tu sais quoi, nous sommes bons». Le pari a porté ses fruits. Prescott a réalisé la meilleure saison de sa carrière en 2019: il a en moyenne 8,2 verges par tentative et a lancé 4 902 verges avec 30 touchés pour mener une attaque qui s’est classée cinquième dans le DVOA de Football Outsiders.

Si une équipe sait qu’elle veut finalement signer un joueur pour une extension, l’attente est un jeu dangereux. Le fait de retarder l’accord de Prescott a donné au QB une dernière chance d’augmenter sa valeur dans une infraction chargée avec un coordinateur prometteur de première année. Il a laissé le temps aux Seahawks de signer avec Wilson un accord qui a bouleversé le marché des quarts. Et cela a amené Prescott au bord de l’utilisation possible du méga-contrat imminent de Patrick Mahomes pour évaluer sa valeur. Si le désir de Prescott pendant la dernière saison était de devenir le QB le mieux payé de la NFL, les Cowboys auraient pu lui donner un accord au nord de 30 millions de dollars par an. Si ce nombre était plus proche des 35 millions de dollars par saison que Wilson a reçus, cela semble être un chiffre que les Cowboys souhaiteraient maintenant avoir dépassé. Quelques millions ici ou là ne vont pas faire ou défaire les chances d’une équipe en ce qui concerne le salaire d’un QB. En revanche, avoir à utiliser l’étiquette de franchise sur Prescott pour un total combiné d’environ 70 millions de dollars garantis en 2020 et 2021 avant de le perdre serait dévastateur.

Il y a d’autres détails qui compliquent les choses. Les Cowboys privilégient les contrats à long terme pour les joueurs locaux qui gardent leurs étoiles à un coût contrôlé pendant cinq ou six saisons. Mais le marché du quart-arrière change tous les deux ans. Prescott n’a que 26 ans et espère probablement encaisser une fois de plus après que les prix QB aient grimpé en flèche. En tant que choix de repêchage de quatrième ronde en 2016, le contrat de recrue de Prescott a fait de lui le plus gros marché du football jusqu’à présent. Il a gagné le droit d’encaisser – avec ce contrat et au-delà.

Toutes les pièces mobiles rendent difficile l’attribution complète des fautes dans cette saga, mais il est sûr de dire que Dallas a raté une chance de clarifier les choses quelque part en cours de route. Même si donner à Prescott un contrat record l’été dernier aurait pu être douloureux pour le moment, perdre quelques millions de dollars par saison aurait fait moins mal que ce qui se profile à l’horizon.

Une impasse potentielle et le retard de Prescott sont loin d’être le seul problème des Cowboys cette intersaison. Amari Cooper, Byron Jones, Robert Quinn, Maliek Collins, Jason Witten, Randall Cobb, Blake Jarwin, Darian Thompson, Jeff Heath et Michael Bennett devraient également devenir des agents libres. Certains de ces noms sont plus importants que d’autres, mais les plats à emporter collectifs se démarquent le plus: Dallas devra peut-être remplacer jusqu’à huit partants avant l’automne. On prévoit actuellement que les Cowboys disposeront d’environ 77 millions de dollars d’espace, selon Over the Cap. Ce nombre pourrait atteindre près de 100 millions de dollars si l’équipe choisit de convertir une partie du salaire de base de 16,9 millions de dollars de DeMarcus Lawrence en un bonus de signature et de libérer ou de restructurer l’accord de l’attaquant défensif Tyrone Crawford, qui devrait compter pour 9,1 millions de dollars contre 2020 casquette. Pourtant, même 100 millions de dollars d’espace commencent à s’assécher rapidement si l’on considère le nombre de trous que les Cowboys doivent combler.

L’étiquette de franchise exclusive rapporterait à Prescott environ 32 millions de dollars en espèces. Cooper cherche probablement à dépasser l’extension de 96,3 millions de dollars sur cinq ans que Michael Thomas a obtenue des Saints l’été dernier. Jones a été un peu perdu dans ces conversations, mais il est un choix de premier tour de 27 ans en 2015 qui a trouvé un créneau depuis qu’il s’est installé dans un rôle de coin extérieur au cours des deux dernières saisons. Sur le marché libre, il ne serait pas surprenant de voir Jones conclure un accord comparable au contrat de 75,3 millions de dollars sur cinq ans que Xavien Howard a obtenu de Miami en mai dernier. Les Cowboys pourraient structurer les accords de Cooper et Jones pour limiter le plafond total atteint en 2020, mais même dans ce cas, ils distribueraient encore environ 67 millions de dollars de nouveaux AAV au cours d’une seule intersaison. Et ce serait avant de répondre à tous leurs autres besoins.

Quelqu’un est probablement l’homme étrange parmi Prescott, Cooper et Jones, et ce ne sera certainement pas Prescott ou Cooper. Le pouvoir de négociation relatif du quart-arrière est évident, et comme Dallas a échangé un choix de premier tour pour acquérir Cooper en 2018, le récepteur de 25 ans a également un effet de levier rare. Il est difficile d’imaginer un avenir dans lequel Prescott et Cooper ne seront pas des Cowboys la saison prochaine, mais cela ne sera pas bon marché. Et cela signifie probablement qu’un joueur de qualité comme Jones va ailleurs. Certains pourraient considérer la situation difficile des Cowboys ce printemps comme une bonne chose. Lorsque vous avez touché autant de choix de draft, il devient pratiquement impossible de les garder tous. Mais les problèmes de plafonnement imminents de la franchise sont bien plus que les gros contrats à venir cet intersaison.

Si le scénario ci-dessus se joue, il serait trompeur de dire que Dallas choisit Cooper plutôt que Jones. Alors que les pourparlers sur les contrats étaient au point mort avec certaines de leurs stars l’année dernière, les Cowboys ont distribué d’autres accords qui ont compliqué les choses. La différence entre garder ou perdre Jones ne se résume pas à quelques millions de plus pour Prescott. C’est ce qui se produit lorsque vous combinez un accord de Prescott avec une prolongation de 90 millions de dollars sur six ans pour Ezekiel Elliott avec deux ans d’avance et un contrat de 63,8 millions de dollars sur cinq ans pour Jaylon Smith. Les Cowboys allaient toujours prolonger Elliott après l’avoir repêché dans le top cinq en 2016, et récompenser Smith après son incroyable retour d’une blessure au genou menaçant sa carrière avait du sens. Mais tout comme il est faux de présenter l’impasse de Prescott comme une fatalité, il est faux de traiter la possibilité que les Cowboys perdent Jones comme quelque chose qui devait toujours arriver compte tenu des circonstances.

La gestion sans heurt de toutes ces négociations simultanées n’aurait jamais été facile pour Dallas – et cela a été rendu encore plus difficile après que la franchise a terminé les échanges réussis pour Cooper et Quinn vers la fin de leurs accords. Mais il semble toujours que les Cowboys aligneront une liste plus faible en 2020 qu’ils n’auraient pu. Dallas a conservé un secondeur off-ball et une star en cours d’exécution sans réussir à enfermer un excellent duo quart-arrière et récepteur à long terme, et l’effet cumulatif pourrait signifier qu’un cornerback fiable s’éloigne. Les Cowboys ont les ressources nécessaires pour conserver la majeure partie de leur noyau, mais réorganiser cette liste pour correspondre à ce qu’elle a été ces dernières années sera un défi. Dallas tourne une nouvelle feuille sous la direction de l’entraîneur-chef Mike McCarthy, mais il se peut qu’il déplore les chances qu’il a déjà perdu.

