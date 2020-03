Les Falcons peuvent sauver le travail de Dan Quinn cette année s’ils réparent leur défense

Les Falcons sont entrés dans la saison 2019 en tant que choix potentiel pour le Super Bowl avec couchette et se sont retrouvés avec un record perdant pour la deuxième année consécutive. Les espoirs étaient élevés après une saison sujette aux blessures l’année précédente, mais Atlanta semblait tout aussi mauvais malgré sa relative santé. Les Falcons ont commencé l’année seulement 1-7. Bien qu’ils aient remporté six de leurs huit derniers matchs, c’était trop peu trop tard.

L’offensive d’Atlanta, bien que chargée de talents, était extrêmement incohérente et a terminé 25e en pourcentage de score dans la zone rouge. La défense, qui est généralement la spécialité de l’entraîneur-chef Dan Quinn, a accordé 25 points par match. Atlanta ne quitte pas Quinn pour la saison 2020, donc les Falcons n’auront pas encore à gérer un changement d’entraîneur. Cela signifie que beaucoup de leurs problèmes devront être résolus pendant l’intersaison.

Atlanta Falcons (7-9), séries éliminatoires manquées

Alors que l’offensive a toujours Matt Ryan, Julio Jones et Calvin Ridley, les Falcons pourraient utiliser des renforts pour la défense. Atlanta n’entre dans l’intersaison qu’avec 4,5 millions de dollars d’espace, cependant, et pourrait avoir besoin de couper quelques noms familiers.

Avant l’agence gratuite

Fin défensive: Les Falcons doivent faire de leur précipitation à la passe une priorité cet intersaison. Ils ont déjà annoncé qu’ils quittaient Vic Beasley, et Takkarist McKinley et Grady Jarrett n’ont pas été très productifs non plus. Étant donné que les coureurs de passes sont assez chers sur le marché des agents libres, Atlanta pourrait être mieux en train de traiter la position avec le choix n ° 16 dans le projet.

Cornerback: Les Falcons ont terminé 21e de la ligue au chapitre des verges par passes autorisées par match et 24e au classement des passants adverses. Blidi Wreh-Wilson est un agent libre cette intersaison, et bien que Desmond Trufant soit le meilleur demi de coin d’Atlanta, l’équipe pourrait économiser 5 millions de dollars si le libère.

Revenir: Le jeu de course d’Atlanta manque de régularité depuis deux saisons consécutives. Devonta Freeman n’a récolté en moyenne que 47 yards par match en 2019 et pourrait être une victime de la casquette. S’ils ne trouvent pas un vétéran moins cher en agence libre, les Falcons pourraient à nouveau se tourner vers le repêchage. Les Falcons ont choisi de reculer au cours de chacune des trois dernières années, mais le directeur général Thomas Dimitroff a envisagé d’en prendre un autre en avril.

Quoi le Falcoholic veut plus cette intersaison: Les Falcons ont besoin d’une ébauche pour les âges. L’équipe est brisée, elle perd plusieurs partants et a inexplicablement rendu tous ses meilleurs entraîneurs. Ils ont désespérément besoin de changement, mais ne peuvent se permettre que de recruter des joueurs de remplacement. À moins que le personnel d’entraîneurs ne tombe sur un lambeau de compétence, Dimitroff doit avoir l’un des meilleurs projets de l’histoire de l’équipe. Il y a tellement de trous d’alignement flagrants, mais les fans ne peuvent que raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient remplis pendant le projet. – Matt Chambers

Après l’agence gratuite

Les Falcons ont fini par libérer Freeman et Austin Hooper est allé à Cleveland, mais ils ont pu combler ces deux lacunes. Ils ont également obtenu de l’aide dont ils avaient grand besoin pour leur passe de passe.

1. Fin défensive: Atlanta a répondu à son besoin d’une fin défensive en signant Dante Fowler Jr. des Rams. Fowler peut jouer en tant que secondeur extérieur, mais il sera très probablement utilisé pour la défense de Dan Quinn à la limite. Fowler avait 11,5 sacs la saison dernière, il est donc une mise à niveau immédiate pour cette défense des Falcons.

2. Cornerback: Les Falcons ont libéré Desmond Trufant après avoir tenté de l’échanger, mais ils n’ont pas pu obtenir d’équipe pour le prendre. Atlanta a ensuite re-signé Wreh-Wilson pour un contrat d’un an, donc les Falcons devront probablement obtenir un cornerback dans le repêchage.

3. Retour: Atlanta a remplacé Freeman par les anciens Rams, le demi de Todd Gurley, que Los Angeles a libéré avant de lui devoir 10,5 millions de dollars. Si Gurley est en bonne santé, Atlanta pourrait récupérer le même qui a mené la NFL lors des touchés précipités en 2017 et 2018.

Nous reviendrons sur les Colts après le repêchage de la NFL 2020 pour voir comment ils ont corrigé les trous de l’alignement.