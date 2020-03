Les fanatiques fabriquent des masques au lieu des maillots MLB pour lutter contre le coronavirus

Avec la saison de la Ligue majeure de baseball suspendue en raison de Covid-19, les ressources qui seraient normalement réservées à la fabrication de maillots iront plutôt aux masques et aux robes pour les travailleurs de la santé.

Fanatics, la société qui fabrique des maillots MLB pour Nike, a temporairement converti son usine de fabrication de 360 ​​000 pieds carrés à Easton, en Pennsylvanie, pour créer jusqu’à 1 million de masques et robes par MLB.

Selon le directeur exécutif de Fanatics, Michael Rubin, la société a complètement arrêté la production de maillots, recentrant plutôt un personnel de 100 employés socialement distants sur la fabrication de masques et de robes à partir de maillots. Ils seront donnés aux hôpitaux et au personnel de gestion des urgences en Pennsylvanie avec des plans d’expansion dans la région de New York, qui est devenue l’épicentre de l’épidémie.

MLB et Fanatics absorbent tous les coûts.

Ces robes et masques fonctionneront-ils?

Probablement pas aussi bien que les masques standard, mais ils aideront certainement. Les maillots MLB sont fabriqués en polyester, qui pourrait retenir les germes pendant une plus longue période de temps par rapport au coton. Mais l’équipement en maillot pourrait encore aider à prévenir la propagation de Covid-19 par la toux, les crachats ou les éternuements. Une forme de prévention vaut mieux que rien, car les agents de santé sont déjà aux prises avec un manque de ressources au milieu de l’épidémie et on leur demande de réutiliser les masques.

Quels maillots sont utilisés?

Actuellement, les maillots des Phillies et des Yankees produits à l’usine de Pennsylvanie sont en cours de réutilisation. Vous pouvez même voir les fines rayures.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui – @Fanatics et @MLB ont arrêté la production de tous les maillots MLB et à la place en utilisant ce même tissu, nous fabriquons les maillots avec pour faire des masques et des robes !! Nous avons environ 100 associés travaillant (très éloignés et dans un environnement très propre et sûr bien sûr) pic.twitter.com/E8ewI0REfn

– Michael Rubin (@MichaelGRubin) 26 mars 2020

C’est une super nouvelle

Bien que certains propriétaires de franchises sportives n’aient pas agi dans le meilleur intérêt de leurs employés et du public, il s’agit d’une initiative inspirante de la MLB et des fanatiques. Rubin, qui est également copropriétaire des Sixers, aurait été opposé à la réduction de 20% de la rémunération du personnel qui a été rapidement annulée après une réaction publique. Maintenant, il aide à diriger un effort pour arrêter la propagation de Covid-19 et à assumer les coûts qui en découlent.

Les États-Unis ont besoin de plus de milliardaires à suivre.