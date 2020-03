Les fans américains explosent contre Miguel Herrera après la défaite contre Cruz Azul

Hier, a clôturé la date 10 du tournoi Clausura 2020 avec le match entre les Eagles of America et la Cement Machine de Cruz Azul, un match qui s’est terminé en faveur de Cruz Azul pour la moindre différence, mais où l’Amérique a beaucoup souffert pendant le match et encore une fois Guillermo Ochoa était la figure du parti.

Pour cette raison, les fans d’Amérique n’ont pas hésité à s’exprimer sur les réseaux sociaux après avoir vu le mauvais jeu que leur équipe offrait et ils ont attaqué Miguel Herrera, qui pour eux ne pouvait pas gérer le jeu de la bonne manière.

Sur son compte Twitter, le journaliste Jonatan Peña a appelé les fans d’Azulcrema à se prononcer sur la question de savoir si Miguel Herrera devrait continuer à diriger le banc d’Azulcrema, ce qui entraînerait une large réponse négative, car beaucoup considèrent le cycle des poux comme le premier plan. l’équipe est terminée.

Débarrassons-nous de

Miguel Herrera doit-il continuer ???

– Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) 16 mars 2020

Il l’a soutenu à mort mais toujours ses changements super tard ou ce putain de truc de se défendre avec un avantage de but en quittant #fuerapiojo

– Luis (@ Luis_orozco910) 16 mars 2020

Pour de nombreux fans, le problème de Miguel Herrera est le peu de football dont l’équipe a fait preuve, mais surtout le manque de réaction qu’il a lorsqu’il apporte des changements à temps.

NON !!

Il n’a plus d’idées, il fait toujours appel à la même chose et de manière approximative, donc l’équipe ne peut pas l’arrêter.

– Emmanuel VGG (@ Ritter476) 16 mars 2020

Rien d’autre n’est dédié à faire des publicités 🤬🤬🤬🤬🤬

– Lucas (@ lukasledger7) 16 mars 2020

Malgré le mécontentement des fans, l’Amérique est toujours dans la ligue et possède l’une des meilleures équipes, mais c’est un fait qu’elle devra s’améliorer beaucoup pour mieux atteindre la ligue.

