Les fans de 49ers en colère contre l’appel manqué contre les chefs dans le Super Bowl

Les fans de 49ers sont en colère contre un appel manqué contre les Chiefs dans le Super Bowl.

Avant le match de dimanche, la grande question était de savoir si la puissante défense de San Francisco serait en mesure de stopper l’attaque insensée de Kansas City.

La réponse: non.

Les Chiefs sont finalement sortis victorieux de la sortie, remportant une victoire de 30-21.

Une séquence d’événements en particulier a vraiment ravi les fans de Kansas City.

Ref donnait le coup de sifflet pour le retard du jeu pic.twitter.com/wXSRzwOHDj

En fin de match, alors que les Niners ont une fiche de 24-20, le quart-arrière Jimmy Garoppolo a clairement laissé le chronomètre de jeu expirer avant de se retirer.

C’était un quatrième et dix, donc quand le ballon a été cassé et qu’il n’y a pas eu de sifflet, Garoppolo n’a pas pu retirer le ballon et a été renvoyé par Frank Clark.

Cela a pratiquement scellé la sortie.

Ce qui aurait dû arriver, c’est que le ballon aurait dû être sifflé mort lorsque les Niners n’ont pas réussi le jeu à temps.

De là, San Francisco aurait dû obtenir une pénalité de cinq mètres et la possibilité de rejouer le down.

Cela ne s’est pas produit.

Cela aurait-il compté? Probablement pas.

Est-ce que San Francisco aurait toujours aimé l’opportunité de refaire cette séquence particulière? Absolument.

