Les fans de basket-ball continuent de faire tendance aux joueurs retraités de la NBA sur Twitter

Si vous êtes comme moi et que vous venez de parcourir Twitter sans but au cours des derniers jours alors que nous nous éloignons tous des réseaux sociaux à cause du coronavirus, vous avez probablement vu un certain nombre d’anciens joueurs NBA au hasard sur Twitter.

Aujourd’hui? C’est Steve Nash et Yao Ming. Hier, c’était Roy Hibbert et Andre Miller. Demain? Qui sait. Il n’y a ni rime ni raison à tout cela. Ce sont juste des mecs retraités aléatoires qui ont joué dans la ligue, des All-Stars aux joueurs de rôle.

Si vous cliquez sur le menu des tendances de Twitter, vous verrez tous les noms ici. C’est vraiment bizarre. Quand j’ai vu ça ce matin, je pensais que c’était 2011 ou quelque chose comme ça.

Je n’aurais jamais pensé voir le jour où Steve Nash avait une tendance avec James Harden ou Yao Ming. Mais nous y voilà.

Pourquoi cela arrive-t-il? Littéralement parce que les gens s’ennuient de leur esprit Tellement ennuyé, qu’ils seraient prêts à se soumettre aux faits saillants de Roy Hibbert un jeudi après-midi avec des tweets comme celui-ci.

Ou Andre Miller souligne que, en quelque sorte, le faire ressembler à un All-Star. Maintenant, pour être juste, c’était son anniversaire. Mais reste!

En l’absence de basket-ball NBA en ce moment, les gens manquent de choses à faire tout en manquant leur sport préféré. Ils parlent donc de leurs acteurs préférés.

Certaines personnes pensent que nous allons trop loin avec les choses. Pour que le basket nous manque un peu trop.

Je pense qu’ils pourraient avoir raison. Twitter NBA commence à devenir un peu fou. Je veux dire, nous sommes arrivés au point où nous demandons si Miller a été correctement évalué.

Nous demandons également qui peut effectuer des passes alley-oop à qui. Est-ce si mauvais? Non. Est-ce que je veux que ça disparaisse parce que j’ai obtenu Hassan Whiteside en jetant des passes de ruelle à Isaiah Thomas? Peut être.

Espérons que le jeu reviendra bientôt et que nous pourrons tous retrouver notre raison. Parce qu’en ce moment, avec le rythme que nous avons, ce n’est qu’une question de temps avant de voir un tweet “Smush Parker n’était pas si mal” avec des emojis de flammes à côté.

