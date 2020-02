Les fans de catch sont scandalisés après que Goldberg écrase “ The Fiend ” Bray Wyatt pour remporter le titre universel

La WWE a tendance à rendre les fans fous de temps en temps, mais ils ont certainement poussé leur chance en Arabie saoudite jeudi soir.

Goldberg, 53 ans, a battu ‘The Fiend’ Bray Wyatt pour remporter le titre universel – pour la deuxième fois – en quelques minutes.

Le Fiend est l’un des personnages les mieux construits que la WWE ait créés au cours des dernières années, sinon une décennie, et Goldberg l’a traversé.

Ce ne serait pas si mal si The Fiend n’avait pas été construit comme imparable lui-même.

Goldberg a été pour la dernière fois un artiste à temps plein à la WWE en 2004. Il est entré au Hall of Fame en 2018 après un bref titre en 2017 et en est sporadiquement revenu.

Son match en cas de catastrophe avec Undertaker l’année dernière – également en Arabie saoudite – a été sérieusement critiqué en ligne et il semble que cette émission soit également rejetée.

Kevin Owens et le démon. Deux chauds comme l’enfer. TUÉ par Goldberg. Vince ne pense pas que la liste actuelle soit une star.

– Fonctionnalités de lutte (@WrestleFeatures) 27 février 2020

Je m’en fous de qui vous êtes, ou de ce que vous pensez, il n’y a aucun moyen de justifier ce que nous venons de voir.

Imaginez être Bray Wyatt. Concept pour tout ce personnage. Les heures. Les idées. La création. Exécution.

Perd à un Goldberg de 53 ans en 3 min #WWESSD

– Le Messie IWC (@ JDfromNY206) 27 février 2020

J’espère que Vince Mcmahon est fier de lui après tout le travail que Bray Wyatt a fait pour reconstruire sa carrière pour la donner à Goldberg #SuperShowdown

– Alastair McKenzie🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ Mckenzieas93) 27 février 2020

Goldberg a déposé plusieurs lances pour des chutes proches avant de survivre à une paire de griffes de mandibule de Wyatt. Cependant, un marteau-piqueur a suffi pour mettre le concours au lit.

Goldberg n’est pas un choix populaire pour redevenir champion universel

Plus tôt dans la série, Brock Lesnar a eu besoin de moins de 90 secondes pour vaincre Ricochet qui n’a même pas été offensé par le champion de la WWE.

Maintenant, la WWE a deux champions à temps partiel comme détenteurs du titre à Goldberg et Lesnar avec Drew McIntyre et, vraisemblablement, Roman Reigns en ligne pour reprendre ces ceintures à WrestleMania le 5 avril.

Pourtant, la WWE se demande depuis longtemps pourquoi ils n’ont pas pu faire des stars comme The Rock et Stone Cold Steve Austin ces dernières années et ils ont répondu à leurs propres questions en Arabie saoudite ce soir.

