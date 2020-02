Les fans de football réagissent aux règles du coup d’envoi de la XFL

La saison 2020 de la XFL a débuté samedi à Washington D.C., et le premier match du match semblait un peu étrange pour les fans de la NFL. La XFL a apporté plusieurs modifications aux règles afin de rendre le jeu plus sûr et plus excitant, et la configuration du coup d’envoi est radicalement différente de ce que vous avez l’habitude de voir dans la NFL et le football universitaire.

Dans la XFL, le botteur est le seul joueur de l’équipe qui donne des coups de pied sur sa propre moitié de terrain, car le reste de ses coéquipiers sont alignés sur la ligne opposée de 35 mètres. Les bloqueurs de l’équipe qui reçoit sont alignés à seulement cinq mètres et seuls le botteur et le retourneur sont autorisés à se déplacer avant que le ballon ne soit attrapé (ou est au sol pendant plus de trois secondes). Une fois que le retourneur en a la possession, tous les autres joueurs peuvent se déplacer. La pratique standard de la NFL de donner un coup de pied pour des touchbacks a également été découragée, car tout coup d’envoi qui passe par la zone de fond se déplacera vers la ligne des 35 mètres.

Le programme de coup d’envoi XFL réduit à la fois le nombre de collisions violentes sur le jeu le plus dangereux du football, tout en garantissant que le coup d’envoi doit avoir un retour.

Le coup d’envoi semblait étrange à première vue, mais les fans semblent déjà préférer le système de la XFL à la configuration de la NFL.

