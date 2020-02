Les fans de la MLB rôtissent Astros après l’histoire du tatouage de Carlos Correa

Les Astros de Houston continuent de donner aux fans adverses encore plus de raisons de les huer pendant la prochaine saison MLB après avoir été exposés pour avoir triché pendant leur saison des World Series 2017. Après une série de grosses erreurs de relations publiques lors de la formation de printemps plus tôt cette semaine, la star des Astros, Carlos Correa, est maintenant sous le feu des critiques pour son explication douteuse d’un moment étrange dans l’ALCS 2019 que les fans ont suggéré comme preuve d’une nouvelle fraude de l’organisation.

Il a été allégué sur Twitter que les membres des Astros portaient des buzzers sous leurs uniformes au cours de la saison 2019 de la MLB, une évolution révélatrice de leurs ébats de poubelle en 2017. Le lanceur des Reds Trevor Bauer a corroboré la théorie, mais les Astros ont nié porter buzzers, et l’enquête MLB n’a trouvé aucune preuve que les joueurs portaient des appareils pour voler des signaux. Pourtant, les fans ont souligné un moment charnière et déroutant dans l’ALCS 2019 comme preuve que quelque chose d’étrange se passe.

La star des Astros, Jose Altuve, a frappé un circuit offensif à deux manches d’Aroldis Chapman dans le match 6 pour envoyer les Astros aux World Series – mais alors qu’il s’approchait du marbre pour être assailli par ses coéquipiers, il les a clairement avertis de ne pas arracher son Jersey.

Depuis, nous avons entendu de multiples explications pour lesquelles Altuve ne voulait pas que son maillot soit arraché, et aucune d’entre elles n’est particulièrement convaincante. La femme d’Altuve n’aurait pas aimé voir le maillot d’Altuve se détacher lors d’incidents passés, tandis que Scott Boras prétend qu’Altuve est «timide» et ne voulait pas aller torse nu – pourtant il a publié beaucoup de photos torse nu sur ses comptes de réseaux sociaux, et a même tiré son propre maillot pour s’exposer dans le passé.

Dans une interview avec Ken Rosenthal de The Athletic, Carlos Correa a offert une nouvelle explication, et de nombreux fans ne l’achètent pas.

Via The Athletic:

“Donc, quand il court de la troisième base au marbre, je suis le gars en tête. Le premier l’attend. Il me dit: “ne retire pas ma chemise.” La deuxième raison – il ne veut pas que j’en parle, mais je vais le dire, c’est parce qu’il a un tatouage inachevé sur la clavicule, qui avait l’air honnêtement terrible. C’était un mauvais tatouage et il ne voulait pas que personne le voie. Il ne voulait pas du tout le montrer.

Donc, un, il ne voulait pas retirer sa chemise parce que sa femme avait dit à ma femme plus tôt dans l’année que je ne le fasse pas. Alors il me disait de ne pas le faire. Et, numéro deux, il avait un tatouage inachevé qui avait l’air un peu mauvais, qu’il ne voulait pas que les gens voient et que les gens parlent. C’était la raison. “

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l’explication de Correa ici est suspecte. La première et la plus importante raison est que les Astros ne méritent tout simplement pas le bénéfice du doute à ce stade. Au-delà de cela, devons-nous vraiment croire qu’après avoir scellé un voyage aux World Series de manière spectaculaire, Jose Altuve était préoccupé par son tatouage sur Twitter? Une rapide navigation sur le compte Instagram d’Altuve montre qu’il