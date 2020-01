Les fans de la NBA écrasent Mark Jackson sur le poids de Zion

Zion Williams a finalement fait ses débuts en saison régulière dans la NBA mercredi soir et il n’a pas fallu longtemps à Mark Jackson d’ESPN pour remettre en question la taille du corps de Williamson.

En fait, cela s’est produit en moins de quatre minutes.

Williamson a été absent toute la saison avec une blessure au genou droit. Il a commencé contre les San Antonio Spurs à ses débuts et devrait jouer de courtes périodes de temps alors qu’il se fraye un chemin dans l’alignement.

Il a été éliminé avant la marque des 4 mintues et Jackson, qui est facilement l’un des annonceurs les plus redoutables des matchs de la NBA ces jours-ci, a remis en question son poids et a déclaré qu’il devait perdre quelques kilos. ESPN a même montré un graphique sauvage sur le poids de Zion:

Jackson a également dit qu’il prendrait Ja Morant sur Williamson dans le repêchage s’ils pouvaient recommencer.

C’était après seulement 4 MINUTES DE TEMPS DE JEU POUR ZION.

Les fans ont déchiré à juste titre Jackson, ainsi que Jeff Van Gundy, qui a ajouté à la misère de cette émission:

