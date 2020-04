Les fans de la NBA ont rapidement réalisé que le HORSE Challenge était tout simplement horrible TV

Eh bien, ça valait la peine d’essayer, je suppose.

Avec le monde du sport au point mort au milieu de la pandémie de coronavirus, la NBA, la WNBA et l’ESPN ont eu l’idée de faire participer des joueurs vedettes (d’hier et d’aujourd’hui) à un tournoi HORSE pour la charité.

Le HORSE Challenge aurait lieu sur les terrains respectifs de chaque joueur, à domicile et dans les allées. Les images seraient tournées avec des téléphones portables et envoyées à ESPN pour montage quelques jours plus tard.

Nous sommes tous désespérés pour le sport, donc l’idée était cool en théorie. Les fans étaient vraiment excités à ce sujet.

Mais quand est venu le temps de voir la diffusion réelle dimanche, le HORSE Challenge a été une énorme déception avec une qualité vidéo ridiculement mauvaise. Les 30 premières minutes et plus ont été Trae Young et Chauncey Billups dans une bataille de vidéo pixelisée.

Les fans de la NBA ont eu beaucoup de blagues.

Et ce n’est pas tout: ESPN prévoit d’étendre le défi HORSE à un tournoi de plusieurs jours. Arrêtez-le maintenant.

