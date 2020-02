Les fans de la NBA rôtissent la performance du samedi soir de Damian Lillard

Jaime Valdez-USA TODAY Sports

Par: Nick Schwartz |

15 février 2020 22h00

Une blessure à l’aine a forcé Damian Lillard à se retirer du match des étoiles NBA de dimanche, mais Dame D.O.L.L.A. a pu monter sur scène samedi soir pour jouer aux côtés de Lil Wayne juste avant le début du concours de dunk. Lillard portait une veste Mamba en hommage à Kobe Bryant, ce qui était génial, mais pour une star qui s’est bâtie une réputation de sans doute le meilleur athlète rappeur – mais de nombreux fans n’ont pas été impressionnés par sa performance au micro.

Twitter était impitoyable.

Nick Schwartz

Nick Schwartz est rédacteur en chef et chroniqueur chez For The Win, le leader mondial du classement Bachelor Power.

Plus …

Le dernier

1h

2h

NBA il y a 2 heures

Voir toutes les années 50 du concours NBA Dunk 2020



15 février 2020 22h31

·

Nick Schwartz

Les meilleurs joueurs de la NBA ont présenté un spectacle à Chicago.

2h

4h

NBA il y a 4 heures

La NBA renomme le titre de MVP du All-Star Game après Kobe Bryant



15 février 2020 20h07

·

Mike D. Sykes, II

Il s’agit d’une décision parfaite de la NBA. Bon pour eux pour y arriver.

5h

7h

7h

7h

MMA il y a 7 heures

UFC Fight Night 167: Corey Anderson vs Jan Blachowicz, aperçu, carte de combat, diffusion en direct, comment regarder



15 février 2020 17:10

·

Personnel FTW

La division des poids lourds légers est un peu encombrée en ce moment derrière le champion Jon Jones. Corey Anderson et Jan Blachowicz sont (…)

7h

MotorSports il y a 7 heures

Écoutez l’impression hilarante de Clint Bowyer Dale Earnhardt Jr.



15 février 2020 16:43

·

Nick Schwartz

Clint Bowyer fait une impression assez étonnante de Dale Jr.

8h

Collège il y a 8 heures

Comment regarder Kansas State vs TCU: date, heure, cotes



15 février 2020 16h35

·

Personnel FTW

Diffusion en direct de Kansas State contre TCU – Big 12 CBB streams

Plus de NBA

.