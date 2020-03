Les fans de la NBA se demandent pourquoi Becky Hammon n’entraîne pas

Becky Hammon est l’entraîneur adjoint principal de Gregg Popovich. Elle est sur le banc des Spurs depuis six saisons et a gravi les échelons de ses entraîneurs.

Donc, lorsque Popovich manque un match et que Hammon n’est pas désigné comme entraîneur-chef par intérim de l’équipe, il est tout à fait juste de se demander pourquoi. C’est ce que faisaient les fans de la NBA lorsqu’il a été rapporté que Popovich manquait le match de mardi soir pour des raisons personnelles.

La légende des Spurs, Tim Duncan, qui vient d’être embauché par l’équipe en juillet dernier, entraînera à la place de Popovich au lieu de Hammon. Et les fans de la NBA, naturellement, avaient des questions.

Ce qui rend cela encore plus étrange, ce sont les informations selon lesquelles Hammon pourrait s’adresser aux médias au lieu de Duncan.

C’est une situation étrange qu’Internet essaie de comprendre. Une théorie est que les Spurs préparent Duncan à devenir l’entraîneur-chef une fois que Popovich quitte l’organisation.

Mais cette théorie ne tient pas vraiment la route. Bien sûr, ils pourraient ne pas embaucher l’un des plus grands joueurs de tous les temps pour JUSTE être un entraîneur adjoint.

Mais il n’y a pas beaucoup d’entraîneurs adjoints dans la NBA qui n’aspirent à rien de plus qu’un entraîneur adjoint et cela inclut Hammon. Et ce n’est un secret pour personne qu’elle a intérêt à être entraîneure-chef – elle s’intéresse au travail des Knicks, pour crier à haute voix.

La réponse aux questions des fans de Hammon pourrait résider dans un scénario du début de cette saison. Lorsque Popovich a été expulsé d’un match contre les Trail Blazers, il est apparu que Hammon faisait des appels depuis le banc mais Popovich lui-même nous a dit que Duncan était l ‘«entraîneur-chef par intérim» mais que ses assistants avaient un arrangement selon lequel ils s’entraînent par comité.

Duncan a été nommé entraîneur-chef par intérim parce qu’il a été désigné pour repérer cette équipe. Hammon avait le presse-papiers et a même mené un groupe, mais n’était pas techniquement l’entraîneur-chef.

Duncan aurait pu à nouveau être affecté à cette équipe. Et peut-être que Duncan n’ayant pas à s’adresser aux médias y fait allusion. C’est difficile à dire et nous ne voulons pas supposer.

Pour l’instant, nous avons plus de questions que de réponses. Espérons que, une fois que les médias auront mis la main sur l’un de ces entraîneurs ce soir, d’autres informations seront révélées.

.