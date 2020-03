Les fans de la NFL essaient de lire les lèvres de Tom Brady dans un clip viral

Les légendes des New England Patriots Tom Brady et Julian Edelman étaient au Carrier Dome à Syracuse, New York, samedi pour regarder l’Orange jouer les North Carolina Tar Heels, et les caméras ESPN ont capturé une interaction intéressante entre Edelman et le futur libre agent QB.

Brady devrait devenir un agent libre sans restriction le 18 mars, et les analystes et les fans de football ont passé les dernières semaines à débattre de l’endroit où Brady pourrait atterrir pour la prochaine saison de la NFL 2020. Brady reviendra-t-il en Nouvelle-Angleterre pour sa 21e saison avec les Patriots? Pourrait-il quitter la seule maison de football qu’il ait jamais connue pour rejoindre un club dans le besoin comme les Chargers ou les Raiders? Est-ce que l’homme de 42 ans envisage de prendre sa retraite?

Selon Edelman, Brady revient chez les Patriots. Edelman a dit “il reviendra” alors que la caméra sur le terrain a enregistré la paire, et Brady a seulement souri et regardé son coéquipier de longue date. Brady secoua ensuite la tête et dit quelque chose en réponse, mais les fans ne savent pas exactement ce que Brady a dit.

Les deux options les plus populaires sur les réseaux sociaux sont «ce type» ou «il ne l’est pas», et les implications de ces deux réponses ont divisé les fans. Les fans des Patriots semblent sûrs que Brady a dit “ce gars” – mais est-ce juste un vœu pieux?

.