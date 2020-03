Les fans de la NFL ont des blagues sur une nouvelle émission adaptée aux enfants sur Nickelodeon

Les propriétaires de la NFL ont approuvé l’extension des éliminatoires de la NFL à 14 équipes, mais une partie mineure du nouvel accord a de nombreux fans perplexes.

Le nouveau système signifie qu’il y aura sept équipes éliminatoires de chaque conférence, dont trois équipes Wild Card. La tête de série n ° 2 de chaque conférence ne recevra plus d’exemption pour le tour Wild Card et hébergera désormais la tête de série n ° 7.

Les nouveaux jeux seront télévisés principalement sur NBC et CBS – mais la ligue lance une diffusion supplémentaire adaptée aux enfants sur Nickelodeon, dans une pièce apparemment pour attirer les jeunes fans à une époque où la participation des jeunes au football est en baisse.

Via NFL.com:

«La ligue a annoncé que NBC et CBS diffuseraient les jeux de cartes supplémentaires. La NFL Wild Card Weekend comprendra trois matchs le samedi 9 janvier et trois autres matchs le dimanche 10 janvier. En plus de la diffusion supplémentaire de CBS le 9 janvier – qui sera également diffusée via un flux en direct sur CBS All Access – la NFL a noté qu’une émission télévisée du jeu produite séparément sera diffusée sur Nickelodeon, adaptée à un public plus jeune. »

