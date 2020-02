Les fans de la NFL ont remarqué que Marshawn Lynch était dans la nouvelle bande-annonce de “Westworld”

La série HBO Westworld est un spectacle visuellement époustouflant avec un casting exceptionnel. Il est souvent difficile à suivre et à marcher lentement, mais quand même, si vous pouvez éviter d’être dérouté pendant 40% du temps, cela donne une montre divertissante.

Oh, et Marshawn Lynch sera dans la saison 3.

HBO a sorti sa dernière bande-annonce pour la troisième saison du thriller de science-fiction futuriste prévu pour le 15 mars, et les fans ont rapidement remarqué que Beast Mode faisait une apparition dans la bande-annonce.

La bande-annonce, qui avait beaucoup d’Aaron Paul (ouais, la science!), Avait également les Seahawks de Seattle qui couraient derrière Aaron Paul avec Lena Waithe pendant environ une seconde. Voici la bande-annonce entière – Lynch fait une apparition autour de la barre des 55 secondes.

Oui, c’est le mode Beast. On ne sait pas exactement quel rôle Lynch jouera dans la série, mais il a déjà fait des apparitions à la télévision sur Brooklyn Nine-Nine, The League et Good Kidd. Donc, cela peut être plus qu’un simple camée.

Cependant, les fans ne s’attendaient pas à voir Lynch dans la bande-annonce.

C’est juste une autre raison de se connecter en mars.

.