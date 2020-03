Les fans de la NFL ont torréfié Titans pour une prolongation de contrat

Les Titans du Tennessee ont accepté une prolongation avec le quart-arrière Ryan Tannehill, selon plusieurs rapports. Apparemment, les Titans sont prêts à s’engager à Tannehill dans un avenir prévisible, pour le meilleur ou (plus probablement) pour le pire.

Ils ont signé un contrat de quatre ans pouvant atteindre 118 millions de dollars, selon Jeff Darlington d’ESPN. Ces chiffres nominaux ne racontent pas toujours toute l’histoire du contrat. La réalité de l’accord de Tannehill est qu’il est plus proche d’un accord de trois ans avec une option d’équipe de quatrième année. Au cours des trois premières années, il gagnera 71 millions de dollars en argent garanti. Au cours de la quatrième année, il recevra 27,5 millions de dollars de salaire de base.

C’est une affaire énorme, qui pourrait rapidement se révéler être une énorme erreur. Tannehill s’est réchauffé pendant 10 matchs pour terminer la saison régulière, avec un pourcentage d’achèvement de 70,3, 2 742 verges par la passe, 22 touchés et six interceptions. Certes, les Titans anticipent qu’il peut maintenir ce haut niveau de jeu. Mais s’il ne le peut pas – un peu comme Blake Bortles et Nick Foles ne l’ont pas fait – alors l’accord de Tannehill pourrait livrer trois ans de misère au Tennessee. Il semblait qu’un tag de franchise serait un jeu plus sûr. Parce que c’était un risque énorme, les fans de la NFL ont torréfié les Titans sur Twitter.

Les Titans semblent intéressés à placer l’étiquette de franchise sur Derrick Henry pour 2020, ce qui lui donne essentiellement un contrat d’un an et de 12 millions de dollars. Les Titans veulent revenir en arrière pour faire ce qu’ils ont fait en 2019. C’est juste qu’ils veulent payer leurs joueurs clés beaucoup plus qu’ils ne l’ont fait en 2019.

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

.