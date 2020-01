Les fans de la NFL rendent hommage à Manning avant sa retraite

Le quart-arrière des Giants de New York, Eli Manning, ne reviendra pas la saison prochaine et annoncera sa retraite à l’âge de 39 ans vendredi, selon un rapport de Dan Graziano et Jordan Raanan d’ESPN. Les Giants ont annoncé plus tard l’intention de Manning de prendre sa retraite dans un message sur leur site Web. Avec l’organisation entièrement investie dans le choix de repêchage de Daniel Jones en 2019, Manning l’appelle une carrière après avoir fait quatre départs dans sa 16e saison dans la NFL.

La candidature de Manning au Temple de la renommée sera certainement vivement débattue par les fans et les analystes dans les années à venir, et bien qu’il quitte le jeu avec un record de 117-117 en tant que démarreur, il y a probablement peu de quarts actuels qui ne seraient pas heureux d’échanger leur carrière pour celui que Manning avait. Manning a mené les Giants à deux championnats du Super Bowl au cours de ses 16 saisons et a été un remarquable 2-0 contre le duo de Tom Brady et Bill Belichick sur la plus grande scène du football.

Il prend sa retraite comme l’un des passants les plus prolifiques de tous les temps, se classant septième sur les listes de tous les temps pour les passes et les passes de touché, principalement en raison de sa longévité. Manning a été incroyablement durable au cours de sa carrière, commençant les 16 matchs dans 13 de ses 16 saisons dans la NFL. De sa deuxième année en 2005 à son avant-dernière année en 2018, Manning a commencé tous les matchs de la saison régulière sauf un pour les Giants, et il n’a jamais raté un match en raison d’une blessure au cours de sa carrière.

.