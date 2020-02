Les fans de la NFL rôtissent Emmitt Smith pour avoir demandé à Dak Prescott de prendre une réduction

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas, Dak Prescott, est sur le point de signer une prolongation colossale du contrat qui devrait faire de lui l’un des joueurs les mieux payés de la NFL, mais le débat fait rage sur la question de savoir si Prescott est digne d’un tel accord. Le directeur des Cowboys, Stephen Jones, a déclaré que le nouvel accord de Prescott était le 1 priorité »pendant l’intersaison, mais selon un rapport du Fort Worth Star-Telegram, Prescott pourrait rechercher une valeur annuelle d’environ 34 millions de dollars.

Selon la légende des Cowboys Emmitt Smith, qui a manqué deux matchs lors d’un contrat pour devenir le défenseur le mieux payé de la ligue en 1993, Prescott devrait donner une pause aux Cowboys et prendre moins d’argent pour permettre à l’équipe de bénéficier de la flexibilité financière. Lors d’une apparition sur The Lefkoe Show, Smith a suggéré que Prescott pourrait sacrifier des millions de dollars par an en salaire et essayer de récupérer ce salaire via des accords d’avenant.

Les fans et les analystes se sont alignés pour appeler Smith pour son avis.

