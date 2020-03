Depuis que les Rams ont déménagé à Los Angeles de St.Louis en 2016, le plan était de porter leurs uniformes incompatibles (avec le remplacement occasionnel) jusqu’au déménagement au nouveau stade SoFi.

Avec l’ouverture du SoFi Stadium pour la saison 2020, les Rams vont enfin de l’avant avec leur changement d’uniforme et de logo. Ils ont dévoilé les efforts de changement de marque et de changement de logo plus tôt samedi avec une vidéo sur Twitter.

Mais les fans sur Twitter pensent déjà qu’ils ont vu le nouveau logo Rams, et ce n’est pas du tout beau.

Une photo d’une casquette NFL Draft et OTA pour une équipe de Los Angeles a été publiée sur Twitter samedi, montrant un logo qui ne ressemblait en rien au logo des Rams (ou même des Chargers) auquel nous nous sommes habitués au fil des ans.

Beaucoup suggérant que le chapeau était Photoshoppé, un deuxième angle du logo a été tweeté. Le chapeau incluait le slogan «Time to shine». Ce qui n’a rien éclairci.

S’il s’agit bien du nouveau logo des Rams, il pourrait finir par être l’un des pires efforts de rebranding dans une récente chaîne de mauvais rebrands de la NFL (Uh… Jets, Bucs and Browns). Ce logo particulier ressemble presque à une combinaison des Rams et des Chargeurs, ce qui est la dernière chose qu’une équipe devrait vouloir quand il s’agit de construire une identité reconnaissable dans une ville avec un surplus d’options de divertissement.

Espérons pour les Rams que ce n’est pas la vraie affaire parce que les fans ne ressentaient pas le look… du tout.

Les Rams feront partie de quatre équipes avec des changements d’uniformes complets cette saison. Les Falcons, Browns et Buccaneers auront également de nouveaux uniformes et logos pour 2020.

