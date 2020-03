C’est le 28 mars, ce qui signifie que les fans des Falcons passeront la journée à se souvenir du temps qu’Atlanta a pris les devants 28-3 dans le Super Bowl LI. À 8:31 de la fin du troisième quart-temps au NRG Stadium de Houston, Matt Ryan a frappé Tevin Coleman pour une passe de touché de six verges, et Matt Bryant a effectué le botté pour donner aux Falcons un avantage de 25 points.

Ce qui a suivi a été la fin la plus folle d’un Super Bowl de l’histoire. Les Patriots ont ensuite marqué 25 points sans réponse en règlement, puis ont remporté le match en prolongation sur une course de James White de 2 verges. Tom Brady a terminé le match avec 43 passes complétées sur 62 tentatives, 466 verges par la passe, deux touchés par la passe et une interception.

Pour les fans de Saints rivaux, en particulier, le 28/03 est essentiellement un jour férié. À la Nouvelle-Orléans, Fox 8 rejouera le Super Bowl LI dimanche, juste pour que les fans des Saints puissent rire aux dépens des Falcons.

