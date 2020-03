Les fans de la NFL traquent les Falcons avec des blagues de 28-3

Curtis Compton / Atlanta Journal-Constitution via AP

Par: Nick Schwartz |

14 mars 2020 10 h 20

Cela fait plus de trois ans que Tom Brady et les New England Patriots ont assommé les Falcons d’Atlanta dans la seconde moitié du Super Bowl 51, mais Internet ne peut jamais laisser passer une occasion de rôtir les Falcons pour avoir pris une avance de 28-3.

Dans une déclaration publiée vendredi sur leur site Web, les Falcons ont annoncé qu’en réponse à l’épidémie de coronavirus, l’organisation fermerait les installations de l’équipe pendant deux semaines à tout sauf au «personnel essentiel». Les bureaux resteront fermés jusqu’au 27 mars. De nombreux fans ont lu cela comme les Falcons annonçant une réouverture possible des bureaux le 28/03 et ont couru avec la blague – même si le “jusqu’à” suggère que les Falcons seront de retour aux affaires le 27.

.