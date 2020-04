Les fans de la WWE choqués alors que Charlotte Flair remporte le titre NXT de Rhea Ripley

Lorsque Charlotte Flair a remporté le Royal Rumble, tout le monde était curieux de voir ce que la reine allait faire ensuite.

L’athlète de 34 ans est 10 fois championne du monde à la WWE et il semblait qu’elle devrait choisir d’affronter l’une de ses coéquipières des quatre cavalières à WrestleMania 36.

WWE

Charlotte Flair est sans doute la meilleure lutteuse de la planète

Mais alors Rhea Ripley est intervenue et a exigé que Flair la défie pour son titre NXT.

La sensation australienne, 23 ans, a pris d’assaut la WWE au cours des six derniers mois et a remporté une victoire sur Flair lors d’un match à triple menace en novembre.

Cependant, à cette occasion, Flair remporterait la victoire et entamerait son deuxième règne en tant que championne féminine NXT.

Le match était une affaire percutante qui a vu l’école Flair Ripley dans les échanges d’ouverture.

Ripely a commencé à riposter avec l’intensité du visage de bébé pour laquelle elle est connue et a commencé à enfermer Flair.

La Reine, intelligemment, a commencé à viser le genou de Ripley qui avait été affaibli lors d’une de ses attaques il y a quelques semaines.

Ripley criait à l’agonie – comme, vraiment, criant – dans le Performance Center vide et Flair était implacable avec sa pression.

Finalement, la fille du légendaire Ric Flair a verrouillé la figure huit et a forcé Ripley à se dérober.

Charlotte Flair a travaillé les jambes jusqu’à ce que Rhea Ripley doive abandonner

Les fans sur Twitter ont été choqués que Flair soit allé sur Ripley, surtout quand l’angle a suggéré que The Queen, quelqu’un qui a eu beaucoup de règnes de titre, ferait de Ripley une star.

Ripley a encore grandi dans la perte et sera sans aucun doute une star, mais ce développement a ouvert plusieurs possibilités.

Vraisemblablement, Flair concourra en NXT pour l’avenir prévisible et l’idée de faire face à Bianca Belair, Io Shirai et une foule d’autres talents est pour le moins alléchante.

Charlotte Flair a éliminé Bianca Belair du Rumble et les deux lutteraient sur NXT TV des mois plus tard

Mais cela suggère également que Ripley pourrait bien avoir la chance d’obtenir une revanche avec Flair à l’avenir lorsque son genou sera à 100%. Cela ferait un long chemin pour faire de Ripley la star de la WWE sait qu’elle est plutôt qu’une victoire unique.

